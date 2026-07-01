ШТРАНДТМАН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Российский дипломат, эмигрант.

До революции

Родился в семье военного, коменданта Царского Села Николая Карловича. Был крестником императора Александра II, а церемония проходила в храме Св. Александра Невского в Париже. В 1888-1897 годах обучался в Пажеском его императорского величества корпусе, который окончил первым учеником. 13 августа 1897 г. произведён в офицеры (корнет) и начал служить в лейб-гвардии Уланском полку. В 1901 г. по состоянию здоровья вышел в отставку. Перешел на гражданскую службу в Министерство иностранных дел на должность атташе. В 1906-1908 гг. секретарь миссии в Дармштадте (Германия). В 1908-1910 гг. второй секретарь миссии в Болгарии. Затем отправлен на службу в Стамбул, но вскоре последовала длительная командировка в Цетинье (Черногория). В 1911-1914 гг. первый секретарь российской миссии в Белграде, после внезапной смерти Н. Г. Гартвига стал поверенным в делах России в Сербии. Во время Первой мировой войны вместе с сербским правительством отправился в Ниш, где находился до сентября 1915 г. Оттуда последовало назначение в Рим, а 25 сентября 1917 г. его определили советником миссии в Афины. Однако после событий Октябрьской революции отказался от дипломатической службы и вступил добровольцем в сербскую армию, сражавшуюся на Салоникском фронте, дослужился до чина ротмистра.

В эмиграции

В ноябре 1918 г. он приехал в Париж к С.Д. Сазонову, где было организовано Русское политическое совещание, а после того как Королевство СХС установило дипломатические отношения с правительством А.В. Колчака, Штрандтман в апреле 1919 г. был назначен российским посланником в Белграде. В 1924 г. миссия была закрыта, но в том же здании была открыта Делегация по защите интересов русских беженцев, во главе которой Василий Николаевич находился вплоть до 1940 г., когда Югославия установила дипломатические отношения с СССР. При этом бывшие консульства России в Белграде и Загребе также стали отделами Делегации. За Штрандтманом все это время сохранялся дипломатический статус. Также занимал должность уполномоченного Российского общества Красного Креста. За это время ему удалось много сделать для устройства и поддержки русских беженцев благодаря давнему знакомству с королем Александром Карагеоргиевичем. После поражения Югославии в ходе Апрельской войны 1941 г. его дважды арестовывали, но выпустили с требованием не покидать город и не проявлять себя в общественной жизни. В 1944 г. вместе с семьей переехал в Австрию, затем в Германию. В конце 1945 г. они перебрались в Швейцарию. В январе 1947 г. им удалось выехать в США, где их приняла Алиса Додж – дочь бывшего американского посланника в Югославии, с которым они подружились в Белграде. Похоронен в русском Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле.

Библиография

Кононова М.М. Русские дипломатические представительства в эмиграции (1917—1925 гг.). М., 2004.

Серков А.И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. М., 2001.

Шемякин А.Л. Штрандтман В.Н. и его «Балканские воспоминания» // Балканские воспоминания. М., 2014.