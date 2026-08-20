ШТОКМАР Валентина Владимировна

Родилась 14 (1) июля 1914 года в с. Подушкино Звенигородского уезда Московской губернии. После окончания школы в 1930 г. поступила на Высшие Государственные курсы Иностранных языков и окончила их в 1935 г. сразу по двум отделениям (немецкому и английскому) и сдала государственные экзамены в Ленинградском педагогическом институте им. А.И. Герцена по факультету иностранных языков.

Ещё до окончания Курсов начала работать в библиотеке Ленинградской государственной консерватории (с 1933 по 1936 г.), а с 1934 также преподавателем иностранных языков в отделе подготовки кадров Академии Наук СССР (1934-1939 гг.) В 1939 г. была принята в аспирантуру по кафедре истории средних веков Ленинградского университета.

Кандидатская диссертация : Произведения Свифта как исторический источник (Саратов, 1942).

Докторская диссертация .: Социальная и экон. политика английсокй абсолютной монархии второй пол. XVI в. (1963).

С 1942 по 1945 г. преподавала в Иркутском педагогическом институте. В 1945 г. была вызвана в Ленинградский университет для продолжения научной и преподавательской деятельности на историческом и филологическом факультетах.

Доктор исторических наук, профессор . Работала на кафедре истории средних веков Ленинградского государственного университета.

Учителя : И.М. Гревс, Е.А. Кудрявцев

Сочинения: Идеология английского абсолютизма в письмах Елизаветы Тюдор // Учёные записки ЛГУ. Серия исторических наук. Вып. 17. Л., 1950. С. 223-248.

Очерки по истории Англии XVI века. Л., 1957.

Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. Л., 1962.

История Англии в средние века. Л., 1973. (2-е изд.: СПб.: Алетейя, 2000.)

Некоторые условия и дипломатическая подготовка объединения Англии и Шотландии в конце XVI — начале XVII вв. // Англия XIV—XVII вв.: Проблемы генезиса капитализма. Вып. 2. Горький, 1974.

Особенности пуританского движения конца XVI — первой трети XVII в. и начало конфликта между пуританами и абсолютной монархией // Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового общества. Вып. 3. Л., 1980.