ШТЕЙНГЕЙЛЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (ДЕКАБРИСТ)

Ранние годы и начало карьеры

Владимир Иванович родился 13 апреля 1783 г. в Обвинске. Выходец из дворян. Отец – обвинский капитан-исправник, городничий барон Иоганн Готфрид фон Штейнгейль; мать – Варвара Марковна Разумова. Православный. С 1790 г. семья Ш. перебралась в Иркутск.

В 1792 г. Ш. поступил в Морской кадетский корпус. С 1799 г. – мичман. Поступил на службу в состав Балтийского флота. С 1802 г. – в составе морской команды Охотского порта, с 1806 г. – Иркутской морской команды. В 1807 г. получил производство в лейтенанты. Командовал Иркутской морской командой.

Военный и исследователь

В 1809 г. Ш. занялся изучением рек Нерчинского края, побывал в Забайкальском крае, на Кутомарских минеральных водах, в Кяхте.

С 1809 г. – в составе Балтийского флота. На следующий год получил назначение к сибирскому генерал-губернатору И.Б. Пестелю; исполнял должность чиновника по особым поручениям в Иркутск. В декабре вышел в отставку в чине капитан-лейтенанта. В 1811 г. Ш. разработал план экспедиции по изучению бассейна р. Амур.

С началом Отечественной войны вошел в Петербургское ополчение. Участник заграничных походов русской армии 1813 – 1814 гг.

С сентября 1814 г. – адъютант московского генерал-губернатора А.П. Тормасова, управлял его военной, затем – гражданской канцеляриями. Курировал проектирование и строительство. Ш. контролировал сооружение Манежа и Александровского сада. С 1816 г. – полковник.

В 1817 г. Ш. оставил должность директора канцелярий ввиду сложных отношений с сослуживцами, не любившими его неподкупности.

Увлечения

Ш. любил театр. Увлекался идеями масонов, но членом общества так и не стал. В 1818 г. вышел труд Ш. по истории календаря. Занимался написанием различных сочинений. Входил в Московское общество любителей коммерческих знаний.

Гражданская жизнь

С 1818 г. – в столице. С 1820 г. – управляющий частным винокуренным заводом под Тулой. В 1821 г. руководил делами астраханского губернатора И.И. Попова.

В 1823 г. познакомился с К.Ф. Рылеевым и вошел в тайное общество. Участвовал в обсуждении проектов декабристов. 14 декабря 1825 г. был на площади, но в качестве наблюдателя. Приказ об его аресте был подписан 30 декабря. Арестован в ночь со 2 на 3 января 1826 г. в Москве, 6 января переведен в Петропавловскую крепость. Здесь он подготовил для Николая I два письма со своими соображениями по поводу причин распространения движения. Получил вечную каторгу по 3-му разряду.

С августа 1827 г. – в Читинском остроге, с сентября 1830 г. – в Петровском Заводе, с 1835 г. – в с. Елань Иркутской губернии, с марта 1837 г. – в г. Ишим Тобольской губернии, с 1840 г. – в г. Тобольске. Писал заметки и статьи.

Осенью 1856 г. по амнистии Ш. возвратился в столицу. Писал Александру II. В результате 4 декабря 1858 г. был снят надзор со многих декабристов, им разрешили жить в столицах.

Семья

Супруга – Пелагея Петровна Вонифатьева. Дети: Юлия, Ростислав, Всеволод, Вера, Мария, Николай, Надежда, Вячеслав, Людмила, Владимир. Была гражданская супруга в Сибири. Дети: Мария, Андрей.