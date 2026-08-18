ШТЕРН Григорий Михайлович

Советский военачальник.

Участник Гражданской войны , член РКП(б) с 1919 г. Был комиссаром полка и др. В 1923-1924 гг. участвовал в борьбе с басмачами. В 1926 г. окончил курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе, в 1929 г. – ее восточный факультет. В 1931-1933 гг. — секретарь Народного комиссара по военным и морским делам СССР, в 1933-1935 гг. - начальник Управления делами Народного комиссара по военным и морским делам СССР и Реввоенсовета СССР (с декабря 1934 года — наркома обороны СССР). 20 ноября 1935 г. получил звание комдива. В январе 1937 – апреле 1938 г. под псевдонимом Григорович был Главным военным советником во время гражданской войны в Испании 1936-1939 гг . С февраля 1938 г. - комкор. С апреля 1938 г. – начальник штаба Отдельной Краснознаменной Дальневосточной армии, затем фронта, руководил советскими войсками в боях на оз. Хасан, стал командующим Дальневосточной армии. С февраля 1939 г. - командарм 2 ранга. Во время боев на р. Халхин-Гол командовал фронтовой группой, осуществлял координацию и снабжение войск, участвовал в разработке плана наступления. За победу на Халхин-Голе получил звание Героя Советского Союза. В феврале 1940 г. возглавил 8 армию, уже разбитую в ходе советско-финляндской войны. Исправить положение не сумел. В июне получил звание генерал-полковника и пост командующего Дальневосточным фронтом. В 1941 г. возглавил Главное управление противовоздушной обороны, опыта в этой области не имел. 15 мая немецкий самолет, не замеченный ПВО, пролетел в Москву и там приземлился. Руководители ПВО во главе со Штерном были арестованы. После начала Великой Отечественной войны вместе с другими заключенными эвакуирован в Куйбышев. Расстрелян.

Автор статьи: Шубин А.В.