ШРОБАР ВАВРО

Словацкий врач и политик, профессор Университета им. Яна Амоса Коменского в Братиславе.

Биография и карьера

Родился в семье крестьянина в комитате Липто (слов. Липтов). В 1883 – 1886 гг. учился в гимназиях г. Ружомберок (венг. Рожахедь), Левоча (венг. Лёче) и Баньска Быстрица (венг. Бестерцебанья), Кежмарок (венг. Кешмарк). По причине своего панславизма был исключён из гимназии в Кежмароке, светских школ в Венгерском королевстве. В 1888 г. по ходатайству редактора «Народних новин» Амбро Пиетора сдал экзамен на аттестат зрелости в Пршерове (маркграфство Моравское). Обучался на медицинском факультете Пражского университета, стал членом землячества словацких студентов (Детван) и контактировал с Т.Г. Масариком и членами Чехословацкой омладины. С 1898 г. совместно с Паволом Благо издавал журнал «Глас». Завёл врачебную практику в Ружомберке и баллотировался от этого города на выборах в Венгерский парламент в 1906 г. Вместе с Андреем Глинкой был арестован и осуждён на один год пребывания в исправительном доме в Сегеде «за подстрекательство против венгерской нации». Во время Первой Мировой войны участвовал в конспиративной работе чешского антигабсбургского подполья – «Чешской мафии». Был выразителем антисемитских настроений: «Евреи проникли в министерства, в чиновный государственный аппарат, в больницы – всюду, где можно было укрыться от воинской повинности и добывать какую-нибудь прибыль».

1 мая в Липтовском Микулаше (венг. Liptószentmiklós) на манифестации рабочих провозгласил резолюцию, в которой заявил: «транслейтанская часть чехословацкого племени равным образом стремится осуществлять своё право на самоопределение». Любо Олах рассматривает микулашскую резолюцию как первое открытое выражение словацкого национального требования – самоопределение для словацкого народа вне зависимости от судеб Венгерского королевства. Резолюция была опубликована в Чехии 8 мая в Роботницких новинах, а 14 августа Вавро Шробар был интернирован в Цегледе венгерским правительством. Через месяц выпросил отпуск из лагеря для интернированных и направился в Прагу, где 28 октября вместе с А. Швеглой, А. Рашином, И. Стршибрным и Ф. Соукопом провозгласил создание Чехословацкой республики. Стал членом Революционного национального собрания Чехословакии и министром с полномочиями по управлению Словакией. В 1921–1922 гг. был министром образования и народного просвещения, с 1922 г. преподавал на медицинском факультете Университета имени Яна Амоса Коменского в Братиславе, где в 1935 г. получил звание профессора. В 1922 г. совместно с Миланом Ходжой основал Аграрную партию. В 1925–1935 гг. от имени этой партии выступал в качестве сенатора Национального собрания. Ушёл на пенсию в 1937 г. по причине внутрипартийного конфликта с М. Ходжой. Как полагает Йозеф Гарна, между Шробаром и Ходжой существовали принципиальные противоречия в вопросе партийного строительства: «Шробар желал создать партию “сверху” при помощи государства, в то время как Ходжа стремился создать аграрную партию “снизу” - путём мобилизации сельского населения». Выступал против сепаратизма А. Глинки. Во время Словацкого национального восстания 1944 г. стал сопредседателем Словацкого национального совета вместе с Каролом Шмидке. В 1945-1946 гг. был министром финансов от Демократической партии. В 1946 г. основал прокоммунистическую Партию свободы. В 1948 г. стал министром по унификации законодательства в правительстве Клемента Готвальда. Умер в Оломоуце 6 декабря 1950 года.

В. Шробар – автор политических и философских статей и трудов («Мадьяризация», «О чехословацкой взаимности», «Вера и знание», «Власть народа в демократии», «Воспоминания о войне и заключении»).