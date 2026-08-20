ШРАМЕК ФРАНЯ

Чешский поэт, прозаик, публицист и анархист.

Биография

Родился 19 января 1877 г. в городе Соботка на севере Чехии в семье служащего. В Соботке – родине своей матери – Шрамек провел ранее детство и затем часто навещал там ее родственников, а с 1918 г. и овдовевшую мать. В 1885 г. семья перебралась в город Писек, где Франя посещал начальную школу и затем гимназию. В дальнейшем к местам своего детства он будет часто возвращаться в своих многочисленных произведениях. В 1896 г. он окончил гимназию и поступил на юридический факультет Пражского университета. В 1899 г. в качестве добровольца поступил на военную службу в город Ческе-Будеёвице. За свои антимилитаристские настроения, проявившиеся уже тогда, был оставлен на службе еще на один год, который провел в австрийском Фрайштадте. По окончании службы Шрамек продолжил обучение праву, однако после выхода его первых стихов (в 1901 г. в журнале «Новый культ») и первых опытов в публицистике избрал литературную стезю.

С 1903 г. Франя Шрамек жил в Праге, где вошел в круг литераторов, близких к журналу «Новый культ», который издавал С.К. Нейман. Кроме того, писатель вошел в чешское анархистское движение, сотрудничая с несколькими анархистскими и социалистическими изданиями, сам издавал журнал «Труд» («Práce»). В 1905 г. он был арестован за участие в студенческих демонстрациях, а затем – за антимилитаристские выступления в печати. С началом Первой мировой войны Шрамек был мобилизован на русский фронт, однако вскоре вернулся домой в связи с болезнью. В 1915 г. вновь вернулся на войну, на сей раз в Италию и Румынию. Конец войны он встретил в Вене, занимаясь военной печатью.

По возвращении с войны Шрамек недолго сотрудничал с «Июнем» («Červen») Неймана, затем сблизился с окружением Карела Чапека . Он жил в Праге, но при этом, по сути, больше не вращался в чешских литературных кругах и перестал заниматься политическим активизмом. Он вел очень замкнутый образ жизни, а во время фашистской оккупации Чехословакии и вовсе перестал покидать свою квартиру в знак политического протеста.

В 1946 г. Шрамек был удостоен звания народного артиста Чехословакии. Умер 1 июля 1952 г. в Праге.

Творчество

В начале творческого пути Шрамек, как и многие его современники, находился под влиянием символистской декадентской поэтики. Это влияние можно увидеть в его первом поэтическом сборнике «Горькая жизнь, я все же люблю тебя» («Života bído, přec tě mám rád»). Здесь поэзия Шрамека наполнена ощущением «перед концом истории», крахом любовных надежд, пейзажными описаниями покинутых и пустых мест. Исходный символ превращается здесь в легкий намек, чувственно неопределенный и часто сильно эмоционально окрашенный, помещенный в совершенно иной контекст. Связи между словами часто обрывочны, что создает напряженную эмоциональную окраску и наталкивает читателя на субъективное восприятие текста. На контрасте с этим субъективизмом Шрамек буквально именует вещи, подчас используя разговорный язык и даже вульгаризмы. Его поэзия наполнена параллелизмами и рефренами, парафразами и напевами народных песен и мотивов. Конфронтацией этих языковых приемов Шрамек добивается особенной двойственной эмоциональной окраски своих стихов, наполненных одновременно иронией, самоиронией, скепсисом и страстью, жаждой жизни. Такой двойственностью и надломом он реагирует на социальную реальность своего времени.

Конфликт со старым миром у Шрамека лежит в плоскости интимных и личных переживаний. Противопоставление сна и реальности, конфликт индивидуальных страстей и социальной действительности – все это добавляет личным любовным переживаниям острие социального протеста. Мотив социального протеста ярко виден в первом поэтическом сборнике Шрамека, но еще острее эти темы выражены в стихах, не вошедших в его книжное издание и ставших революционными песнями («В бой», «Большая стачка – миллион рук», «Пёсий хорал» и др.). Агитационный характер носит и второй сборник антимилитаристских стихов, стилизованных под народные песни - «Синий и красный» (1906).

В своей лирике Шрамек создал особый поэтический язык, основанный на личном переосмыслении художественных средств символистской поэтики, и в то же время вдохновленный народным творчеством: его выделяет сильная эмоциональная окраска и богатая образность, искусство намеков и подтекстов и умение создать особую лирическую атмосферу. Неотъемлемыми чертами поэзии Шрамека были неопределенность, расплывчатость и недосказанность. Во время войны вышел его стихотворный сборник «Плотина» («Splav», 1916), переизданный и расширенный в 1922 г., затем вышли «Стихи» (1926), «Новые стихи» (1928), «Еще звучит» («Ještě zní», 1933), «Раны, розы» (1945).

Стилистические средства, выработанные Шрамеком в поэзии, присутствуют и в его прозаических произведениях и драме. Лиризация проявляется здесь в ослаблении сюжета и событийной линии и перенесении центра тяжести повествования или драматического действа на внутренние переживания и взаимоотношения между героями; в фиксации настроения и чувственной атмосферы в текущем моменте. В метафорическом и поэтическом языке это проявляется благодаря работе с оттенками, намеками, подтекстами, умолчаниями. К ярчайшим образцам прозы Шрамека можно отнести такие произведения, как «Слава жизни» (1903), «Камни, сердце и облака» (1906), «Патрули» (1909), «Серебряный ветер» (1910), «Тело» (1919), «Ловушка» (1931). Также интересны его пьесы «Лето» (1915), «Хагенбек» (1920), «Месяц над рекой» (1922), «Плачущий сатир» (1923), «Изумленный солдат» (1924) и др.