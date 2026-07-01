ШМИТ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Российский революционер, участник российской революции 1905-1907 годов.

Родился в семье предпринимателя. Потомственный почетный гражданин и купец первой гильдии. В 1902 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Московского университета . После смерти отца в 1902 году прекратил учиться в университете. При участии своего родственника С. Морозова сблизился с социал-демократами.

По достижении совершеннолетия унаследовал бизнес отца. С 1 мая 1905 года на мебельной фабрике на Пресне ввёл 9-часовой рабочий день вместо 11-часового, повысил заработную плату, открыл при фабрике амбулаторию и общеобразовательные курсы. Передал Московскому комитету РСДРП 20 тысяч рублей на вооружение рабочих. Пресня, в том числе фабрика Шмита, стала очагом декабрьского восстания 1905 года. в Москве. Во время подавления восстания фабрика сгорела в результате артиллерийского обстрела. Шмит был арестован. Погиб в тюрьме.

Завещал свое состояние РСДРП. С большими трудностями большая часть наследства перешла к большевикам - свыше 268 тыс. золотых рублей. Но из-за конфликта между меньшевиками и большевиками, они смогли воспользоваться только меньшей частью средств, и 178 тыс. руб. поступили на хранение к германским социал-демократам и до 1917 года так и не были получены.