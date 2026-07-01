ШМИДТ ОТТО ЮЛЬЕВИЧ

Советский астроном, географ, геофизик, математик, исследователь Памира и Севера, главный редактор Большой Советской Энциклопедии в 1924-1941 гг., академик АН СССР, АН УССР. Герой Советского Союза (1937). Отец известного историка С.О. Шмидта (1922-2013).

Детство и юность

Родился в семье Юлиуса Фридриховича Шмидта, крестьянина-колониста из немцев, и латышской крестьянки Анны Фридриховны Эргле. Заботы о многочисленном семействе (у Отто было еще четверо братьев и сестер) и невозможность прокормиться в родовой деревне вынудили отца стать торговым агентом в писчебумажных фирмах Могилева, Одессы и Киева. Предполагалось, что дети Шмидтов станут ремесленниками, т.к. доходы не позволяли дать им пристойное образование. Однако благодаря вмешательству дедушки по материнской линии и финансовой помощи родственников Отто отдали на обучение в могилевскую гимназию. Впоследствии уже в Одессе будущий математик увлечется древними языками – древнегреческим и латынью, а также проявит интерес к классической музыке. Однако вскоре в киевской гимназии особо проявились его математические способности, сделавшие впоследствии Отто Шмидта знаменитым. Первый этап своего обучения он завершил блестяще – окончил гимназию с золотой медалью.

В 1909 г. поступил на физико-математический факультет Киевского университета, где стал активным участником семинаров профессора Д.А. Граве. На занятиях делал доклады, посвященные разрабатываемой им теории групп. О круге его интересов в этот период может свидетельствовать составленная на лето программа, которая включала занятия русской и зарубежной литературой, философией, математикой, древними и новыми языками. Упорный труд и тяготы обучения не прошли даром – в 1912 г. юный ученый опубликовал новое доказательство теоремы по теории групп в «Трудах Киевского университета».

Карьера

В 1913 г. окончил университет и был приглашен в профессуру факультета. Продолжил свои исследования по теории групп под руководством Д.А. Граве, в 1916 г. став приват-доцентом. Тогда же вышла его книга «Абстрактная теория групп», которая была удостоена премии имени Рахманинова.

Бедственное положение в Киеве во время революции и назревающий голодный бунт натолкнули Отто Юльевича на разработку карточной системы, которая была в результате внедрена в городе. В июле он получил должность старшего делопроизводителя в Управлении по снабжению предметами первой необходимости Министерства продовольствия, а в октябре 1917 г. стал начальником управления по продуктообмену Наркомата продовольствия, в 1918-1920 гг. – в составе коллегии Наркомпрода. К этому же периоду относится вступление Шмидта в РСДРП и РКП(б) и избрание в ЦИК. Примечательно, что он начал свою государственную службу еще при Временном правительстве и смог сохранить свой пост после революции. В 1921 г. возглавил Институт экономических исследований, активно участвовал в работе Социалистической академии. Также принимал активное участие в работе Главного комитета профессионально-технического образования. Вскоре начал читать лекции по математике в Московском лесотехническом институте, а с 1923 г. во 2-м Московском государственном университете.

Еще один важный аспект деятельности ученого в начале 20-х – это его деятельность в Госиздате и последовавшая затем работа над «Большой Советской Энциклопедией», где он был назначен главным редактором (1925).

Активная научная деятельность позволила ему стать участником Памирской советско-германской экспедиции. В 1928 г. он вместе с группой совершил восхождение на различные вершины и ледники Памира, о чем оставил ценнейшие заметки.

По возвращении в Москву в 1929 г. основал и до 1949 г. заведовал кафедрой высшей алгебры физико-математического факультета МГУ.

1930-е г. в биографии ученого отмечены деятельностью по освоению Севера. Так, в 1930-1934 гг. он руководил экспедициями на пароходах «Седов», «Сибиряков» и «Челюскин». За заслуги по организации исследовательских групп вскоре был назначен директором Всесоюзного арктического института, а в 1932-1938 гг. начальником Главного управления Северного морского пути.

В 1932 г. в качестве начальника экспедиции на ледокольном пароходе «Сибиряков» совершил первое в истории плавание по Северному морскому пути за одну навигацию. Выдающаяся роль Шмидта по спасению членов экипажа потерпевшего крушение парохода «Челюскин» в 1933 г. сделали его национальным героем. Однако арктические экспедиции серьезно подорвали здоровье ученого.

Смена политической конъектуры закрыла арктический период в биографии Шмидта, и он вернулся к сугубо научной деятельности. В 1939-1942 гг. был вице-президентом АН СССР. Во время войны находился в эвакуации. Конфликт с В.Л. Комаровым стоил известному полярнику высокой должности, хотя он и сохранил за собой пост директора в созданном им академическом Институте теоретической геофизики. На вторую половину 1940-х г. приходится формулирование и разработка им космогонической гипотезы («Геофизика и космогония»).

Скончался в 1956 г.