ШЛЯХТА

Происхождение термина и его трактовки

Благородный социальный слой, сформировавшийся в XIII–XV вв. в Польском и Чешском королевствах , общей чертой которого было владение свободно наследуемой родовой собственностью. Термин происходит от ср.-в.-нем. slahte «род, происхождение» и русским языком был заимствован в своей польской форме. В старочешском языке данное слово зафиксировано уже в начале XIV века в качестве «коллективного обозначения людей, которые превосходят остальных знатностью рода, унаследованными качествами и способностями, властью и имением».

В чешской науке принято выделять высшую и низшую шляхту. К высшей шляхте, или панству относились титулованные особы – господа (лат. бароны, чеш. паны); к низшей – нетитулованные «владыки» или «рыцари». В сравнении с последними, чешские паны обладали особым статусом в государстве: 1) основные панские роды возводили себя к старшим дружинникам князей-Пршемысловцев (XI–XII вв.) - «воинам первого ряда» (лат. milites primi ordinis), которые исполняли должности кастелянов княжеских замков и руководили сбором податей; 2) паны традиционно составляли королевский совет, который уже с конца XIV века получает название «панского»; 3) высшие придворные должности в королевстве, такие как земский судья и пражский бургграф, по традиции занимались панами. Таким образом, высшую шляхту отличала приближённость к особе чешского правителя, что не было удивительно: в конце XV века к числу панских причислялись только 47 чешских и 15 моравских родов, в то время как низшая шляхта насчитывала ок. 3000 семей. Шляхта была вовлечена во внутреннюю и даже в международную политику и в XIII–XVI вв. неоднократно консолидировалась против короля в борьбе за её основные права, которые были сформулированы в Инаугурационных дипломах Иоанна Люксембургского (1311): 1) шляхта не была обязана военной службой королю за пределами Чешского королевства; 2) без согласия сейма чешской шляхты король не мог облагать налогом свободные имения, кроме как в случае коронации или королевской свадьбы в размере ¼ гривны с лана; 3) свободное имущество не могло стать вымороченным и отойти в королевскую казну в случае, если имелись наследники до четвёртого колена, кроме как если их владелец совершил преступление; 4) никто не мог занимать придворную должность в Чешском королевстве, кроме как представитель чешской или моравской шляхты. Усилению шляхты способствовало вымирание наследной династии Пршемысловцев в 1306 году и появление в Чешском королевстве элементов выборной монархии.

В польской науке понятие «шляхты» в большинстве случаев распространяется на одно только рыцарство, которое противопоставляется титулованной знати – каштелянам и воеводам, за которыми закрепилось название можновладцев. Подобно чешской, польскую шляхту отличало свободное владение землёй, которое в Польше получило название «рыцарского права» (лат. jus militare). Шляхта была как гербовой, так и негербовой; к последней относились мазовецкие «влодыки», поморские «панки» и мазовецкие «паноши».

Признаком принадлежности к шляхте в Чешском королевстве являлся предикат, который дополнял имя шляхтича: Олдржих из Рожмберка, Вилем из Ландштейна, Индржих из Градце. При этом и Рожмберки, и Ландштейны, и паны из Градце по общему предку Витку из Прчице, старшему дружиннику и главному стольнику при князе Владиславе II (1140–1173) назывались Витковцами.