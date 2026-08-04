ШЛЕЙНИЦ ГАНС ХРИСТОФОР

Российский дипломат, первый посол России во Франции.

Происхождение.

Барон. Выходец из герцогства Брауншвейг-Вольфенбюттель. В 1710 г. сыграл большую роль при подготовке брака принцессы Брауншвейг-Вольфенбюттельской Шарлотты-Христины-Софии с царевичем Алексеем Петровичем и возглавил придворный штат принцессы.

Дипломатическая служба.

В мае 1711 г. назначен чрезвычайным посланником России в Ганновере, подготовил почву для заключения в 1715 г. в Грейфсвальде союзного договора между Петром I и курфюрстом Георгом Людвигом против Швеции. Союз с Ганновером имел особое значение, поскольку ганноверский курфюрст являлся одновременно королём Англии Георгом I.

Высочайшим указом от 28.09.1712 назначен чрезвычайным посланником России в Мекленбург-Шверине. Инструкцией, подписанной одновременно с указом о назначении, Шлейницу поручалось добиться от Мекленбурга оказания помощи в снабжении провиантом русских войск, расквартированных в Померании. В обмен Россия соглашалась проявить заботу в «сбережении мекленбургских земель» от шведов.

Шлейницу удалось достичь соглашения о строительстве в Ростоке на средства России спецмагазинов для отпуска за плату необходимого войскам провианта.

Петр Великий в 1717 г., на исходе Северной войны, он посетил Францию, где надеялся заручиться посредничеством в прекращении затянувшегося конфликта со Швецией. Приезд русского царя произвел настоящий фурор во французском обществе. «Можно было бы бесконечно много рассказывать об этом поистине великом царе, — писал герцог де Сен-Симон, знаменитый мемуарист той эпохи. — Его редкие и разнообразные таланты делают из него государя, достойного самого большого удивления, каковым он останется в памяти потомков…

Именно тогда, в 1717 г., было принято решение об установлении регулярных дипломатических отношений между двумя странами. Первым официальным представителем России во Франции в ранге полномочного министра в августе 1717 г. был назначен барон Ганс-Христофор Шлейниц. Но Пётр, по-видимому, не особенно доверял иностранцу. В июле 1720 г. в Париж был послан поручик гвардии П.И. Мусин-Пушкин, которому велено было действовать секретно от Шлейница. В августе 1720 г. чрезвычайным посланником в Париж был назначен князь В.Л. Долгоруков, который заменил Шлейница в начале 1721.