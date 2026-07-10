ШИШМАРЁВ ЯКОВ ПАРФЕНЬЕВИЧ

Российский дипломат, монголовед, переводчик.

Происхождение и образование.

Дед Шишмарёва - монгол, был женат на русской казачке. Сын переводчика при кяхтинском пограничном комиссаре Парфения Яковлевича Шишмарёва (1806-?) от брака с крестьянкой Акулиной Ивановной (предположительно Хороших) (1812-1888). Родился в Троицкосавске (Забайкальская область). Окончил Троицкосавскую войсковую русско-монгольскую школу (1849). Шестнадцати лет от роду он поступил на службу и до 1855 г. служил в различных местах, включая и канцелярию кяхтинского градоначальника, должность которого была учреждена в 1851 г. Кроме того, ему приходилось подрабатывать в одном из торговых домов Кяхты, чтобы помогать отцу содержать большое семейство. При этом продолжал обучаться в училище китайскому языку.

Дипломатическая служба.

С 1855 г. служил у генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н.Муравьева-Амурского, принимал участие в Амурских экспедициях, в переговорах при заключении Айгунского договора 1858.

В 1860 послан в Пекин, участвовал в заключении Пекинского договора. В 1861 назначен секретарём и переводчиком консула К.Н. Боборыкина в Урге. В связи с длительным отсутствием консула Шишмарёв с 1861 был управляющим консульством. С 1864 и.о. консула, с 1865 консул, в 1882-1904 генеральный консул в Урге, в 1907-1911 снова управляющий консульством.

Шишмарёв хорошо знал Монголию, понимал ее народ, умел ладить с маньчжурскими чиновниками и монгольскими ханами. Способствовал развитию русско-монгольской торговли. Благодаря его заботам русско-монгольская торговля выросла с 218 168 руб. в 1861 до 1 642 468 руб. в 1885.

В условиях бездорожья, почти полного отсутствия связи Я.П.Шишмарев стремился навести элементарный порядок в русско-монгольской торговле. В этом ему помогали торговые старшины, которых он обязал подавать ежегодные сведения о ходе торговли. На основании этих сведений он составлял ежегодные отчеты на имя генерал-губернатора Восточной Сибири и в Азиатский департамент МИДа. Кроме цифровых данных о ходе русско-монгольской торговли, Яков Парфеньевич сообщал сведения о положении дел в Монголии (состояние экономики, мероприятия китайского правительства по управлению страной), взаимоотношениях с властями, отношениях между монголами, русскими и китайцами. В 1864 г. создал в Урге школу переводчиков.

Научная деятельность.

Участвовал в составлении одной из первых карт Восточной Монголии по поручению Сибирского отделения Русского географического общества (РГО). Занимался историей, переводил книги с санскрита и тибетского языка на монгольский, собирал этнографические коллекции. В 1865 г. был награждён серебряной медалью РГО. Всего им опубликовано 9 статей, большинство из них в отчётах Сибирского отдела Русского географического общества. В конце жизни он написал книгу о Монголии, рукопись которой была уничтожена родственниками в 1938 г. в ожидании арестов.

С 1911 в Санкт-Петербурге ему установлена пожизненная пенсия 500 р. в год. Награждён российскими орденами до ордена Св. Станислава 1-й степ. включительно, медалью на Андреевской ленте «В память войны 1853—1856 гг.», а также китайским орденом Двойного Дракона 2 степ. 1 разряда, орденами Франции и Австро-Венгрии.