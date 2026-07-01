ШИШМАРЁВ ГЛЕБ СЕМЁНОВИЧ

Ранние годы

Точные дата и место рождения Глеба Семеновича неизвестны. Сохранились сведения, что он родился в 1781 г. Его предки – дворяне Ржевского уезда. Обучался в Морском кадетском корпусе. С 1801 г. – гардемарин, с 1804 г. – мичман. В 1801 – 1809 гг. Ш. плавал по Балтийскому морю на разных кораблях.

Военная карьера

С 1809 г. – командир «Домкрата». Плавая по Финскому заливу, Ш. потерпел кораблекрушение у о-ва Биорке. Суд оправдал капитана судна, и уже в 1810 г. он получил производство в лейтенанты.

Кругосветное плавание

С 1815 г. – старший офицер на бриге «Рюрик», которым командовал О.Е. Коцебу. На нем Ш. принял участие в кругосветном путешествии. Цель – поиск прохода через Берингов пролив в Атлантику. На «Рюрике» экипаж увидел северо-западное побережье Америки. В Чукотском море у берегов Аляски была обнаружена бухта, которая получила имя Ш. Судно добралось до залива Сан-Франциско, который был описан, затем направилось на Гавайи, где экипаж изучал о-ва Тихого океана.

Новое кругосветное путешествие

С 1819 г. – капитан-лейтенант. Вновь принял предложение принять участие в кругосветном путешествии на «Благонамеренном» во главе с капитан-лейтенантом М. Васильевым. Экспедиция должна была предпринять те же действия, что и отряд О.Е. Коцебу. «Благонамеренный» добрался до мыса Сердце Камень, затем направился на Камчатку. Ш. два раза проследовал по Берингову проливу в Чукотское море, сумев достигнуть 70°13' с.ш., а М. Васильев – 71°06'. За время экспедиции был описан о-в Св. Лаврентия. Проследовав через Гавайи и мыс Горн, судно вернулось в Кронштадт.

Дальнейшая служба

С августа 1822 г. – капитан 2-го ранга. В 1824 – 1827 гг. Ш. служил в столице Российской империи, возглавлял 27-й, затем – 11-й флотские экипажи. С 1827 г. – капитан 1-го ранга, капитан «Императрицы Александры». С августа 1829 г. – контр-адмирал. В 1830 г. получил назначение командиром отряда кораблей в Финском заливе, командиром Гвардейского флотского экипажа. В 1832 – 1833 гг. руководил отрядом в Финском заливе. Умер Ш. 22 октября 1835 г. в Санкт-Петербурге.