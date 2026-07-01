ШИШКИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из знатного шляхетского рода, его основоположник Даниель Шишка перешел на службу к московскому князю. Отец Шишкина был военный капитан Андрей Федорович. В 1784 г. Николай Андреевич начал проходить военную службу и был зачислен в лейб-гвардии Конный полк. Через два года получил звание корнета. В качестве добровольца участвовал в Русско-шведской войне 1788-1790 годов . В битве при Керникоски Шишкин получил полевое ранение в ногу. Достаточно быстро восстановил здоровье, его перевели из гвардии Воронежский гусарский полк под командованием И.Ф. Волкова, который в это время сражался против турок и отличился в битве при Мачине. После этого Андрей Федорович вернулся в Россию и принял участие в польской кампании 1792 и 1794 годов. Отличился при штурме Варшавского предместья Праги 24 октября 1794 г., за что получил чин премьер-майора. Чуть позже был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени за то, что во главе эскадрона разбил неприятеля и отбил у него орудие. В 1797 г. начал службу в Павлоградском гусарском полку. Участвовал в Швейцарском походе под командованием А.М. Римского-Корсакова, чей корпус был разбит силами французов в битве при Цюрихе и Констанце. После окончания похода, и выхода России из антифранцузской коалиции, 25 октября 1800 г. стал командиром Северского драгунского полка (получил звание полковника), но был им недолго, Шишкина отправили в отставку за ошибку в составлении прошения об отпуске. После воцарения Александра I вернулся к воинской службе, 8 июля 1801 г. стал командиром Павлоградского гусарского полка, в котором он служил ранее. Во время военной кампании Четвертой антифранцузской коалиции Шишкин был неоднократно ранен: осколками гранаты в битве при Аустерлице, при Прейсиш-Эйлау был ранен пикой в бок, а в битве при Гуттштадте получил тяжелейшее ранение картечью в ногу, после которого так и не смог оправиться и вышел в отставку. Во время Отечественной войны 1812 г. вступил в Рязанское ополчение и возглавил 1-й Казачий пеший полк, который с декабря 1812 г. по июль 1813 г. находился в Волынской губернии. После этого полк вошел в состав корпуса под командованием графа П.А. Толстого, и Николаю Андреевичу удалось стать участником Заграничного похода русской армии, его боевой путь окончился в прусской Померании. После завершения войны с Наполеоном, Рязанское ополчение было расформировано, и в 1815 г. Шишкин вышел в отставку и поселился в родовом имении Шишкино Раненбургского уезда Рязанской губернии. В настоящее время усадьба не сохранилась, лишь только остатки церкви свидетельствуют о былой истории этого места.