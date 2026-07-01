ШИЛЛЕР ФРИДРИХ

Немецкий философ, поэт, драматург, теоретик искусства.

Ранние годы

Родился в семье полкового фельдшера Каспара Шиллера и его жены Элизабет Доротеи Кодвайс, дочери трактирщика. Фридрих получил начальное образование под руководством пастора Мозеса в г. Лорх, куда Шиллеры переехали по долгу службы отца. Иоганну Кристофу преподавались азы латыни и немецкий язык. В 1766 г. он поступил в латинскую школа Людвигсбурга, где качество образования оставляло желать лучшего: подобно другим провинциальным учебным заведениям, основной упор делался на разучивание катехизиса, латыни и чтения/письма на немецком языке. Изучение древнего языка позволило познакомиться юному Шиллеру с античными классиками. В 1772 г. Фридрих успешно окончил школу и был представлен к конфирмации. Несмотря на мечты о карьере священнослужителя, в 1773 г. его отдали в военную академию (Высшая школа Карла Святого). Шиллер был зачислен на юридический факультет, где изучал право до 1775 г. Из-за плохой успеваемости в 1775 г. был переведен в Штутгартский университет, где с 1776 г. приступил к изучению медицины. В слушаемые студентами курсы среди прочего входила философия, которую читал знаменитый профессор Яков Фридрих Абель. Еще в годы учебы в военной академии Шиллер увлекся поэзией и стал пробовать себя на этом поприще. В 1777 г. была опубликована его ода «Завоеватель», написанная как подражание произведениям Ф. Клопштока . Также в этот период Фридрих написал несколько од в честь покровителя отца герцога Карла-Евгения Вюртембергского. Последний в 1779 г. наложил резолюцию на диссертацию Шиллера «Философия физиологии», заявив о необходимости оставить Фридриха на еще один год обучения в Академии. В 1780 г. Фридрих завершил свое образование и получил место полкового врача без присвоения офицерского звания.

Становление

В 1781 г. была опубликована первая драма Шиллера «Разбойники», вскоре поставленная в театре в Мангейме (1782). Свою художественную задачу автор сформулировал так: «подсмотреть самые сокровенные движения души». В 1782 г. Шиллер начал трудиться над трагедией «Коварство и любовь», работа над которой была завершена к 1783 г. В тот же период Шиллер, скрывавшийся от полковой службы после премьеры «Разбойников», перебрался в поместье старой приятельницы Генриеты фон Вальцоген в Бауербахе, где работал над драмой «Дон Карлос». Написанное в 1783-1787 гг. произведение повествует о событиях Восьмидесятилетней войны и разворачивающихся на их фоне интригах при дворе Филиппа II.

В 1783 г. Шиллер сделал предложение 16-летней Шарлотте фон Вальцоген, однако получил отказ ввиду своего шаткого материального положения. Вскоре он вернулся в Мангейм, где директор местного театра собирался поставить две его драмы – «Заговор Фиеско в Генуе» и «Луизу Миллер», вскоре переименованную в «Коварство и любовь». Последняя имела большой успех у театральной публики. В 1784 г. Шиллер вступил в «Курпфальцское немецкое общество», во время торжественной церемонии принятия в которое прочитал доклад «Театр как нравственное учреждение». Концепцию театра как обличителя пороков и поборника нравственности и всевозможных добродетелей Шиллер продолжил развивать в основанном им позднее (1785) журнале «Рейнская Талия».

В 1785 г. переехал в Лейпциг, где написал «Оду к радости». В сентябре того же года перебрался в деревню Лошвиц под Дрезденом, где прожил до лета 1787 г. по приглашению Готфрида Кернера, писателя и юриста, оказавшего Шиллеру материальную поддержку для продолжения литературной деятельности. Там молодой драматург продолжил работу над трагедией «Дон Карлос», а также приступил к написанию драмы «Мизантроп» и романа «Духовидец». Тогда же Шиллер написал «Философские письма», ставшие программным сочинением молодого автора.

В августе 1787 г. Шиллер по приглашению Кристофа Мартина Виланда, поэта и издателя первого в Германии литературно-художественного журнала «Германский Меркурий», переехал в Веймар. Оказавшись в центре литературной и научной жизни Германии, Фридрих под влиянием знакомства с выдающимися представителями разнообразных отраслей культуры и науки обратился к глубинному изучению философии, истории и эстетики.

Шиллер как историк

В 1788 г. был опубликован 1-й том «Истории отпадения Нидерландов», прославивший Шиллера как историка. Эта тема исследовалась им на протяжении пяти лет, когда он работал над трагедией «Дон Карлос». В том же году Фридрих познакомился с И. Гете , который поспособствовал тому, что в 1789 г. Шиллер получил место профессора в университете Йены. В 1790 г. Фридрих, теперь получая достаточное жалование для содержания семьи, сочетался браком с Шарлоттой фон Ленгефельд, с которой он был знаком с 1787 г. Помимо лекционной деятельности Шиллер в этот период работал над «Историей Тридцатилетней войны », активно занимался переводами «Энеиды» Вергилия, опубликовал ряд статей по всемирной истории и эстетике. В 1791-1792 гг. научная деятельность Фридриха периодически прерывалась из-за обострившегося туберкулеза. Шиллера и его семью в этот непростой период поддержал наследный принц Дании Фридрих Кристиан, назначивший драматургу ежегодную субсидию. В 1793-1994 гг. Шиллер завершил свой наиболее значительный трактат, посвященный философии и эстетике, «Письма об эстетическом воспитании человека». Выраженные в этом произведении идеи Фридрих впоследствии развил в поэтической форме, опубликовав в 1795 г. ряд стихотворений.

Дружба с Гёте

Важнейшей вехой в творчестве Шиллера стал 1794 г., когда он вновь столкнулся на жизненном пути с И. Гете. Сближению двух поэтов способствовал взаимный поиск идеальной литературной формы, могущей отразить высший образец человеческого духа, воспеть гражданский пафос. Завязавшаяся в 1794 г. переписка, не прерывавшаяся вплоть до смерти Шиллера, отразила теоретические поиски немецкой послереволюционной литературы, став одним из шедевров эпистолярного жанра. Вернувшись при содействии Гете в Веймар в 1799 г., драматург вновь обратился к театральному искусству. В 1799 г. на деньги меценатов им был основан Веймарский театр. Тогда же Шиллер начал работу над пьесой « Мария Стюарт », замысел которой родился еще в начале 1780-х.

В 1802 г. Фридрих получил от Франца II дворянский титул. В 1803-1805 гг. здоровье Шиллера значительно ухудшилось, он страдал от хронического воспаления легких. Скончался 9 мая 1805 г. от туберкулеза.