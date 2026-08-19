ШИЛЬДЕР КАРЛ АНДРЕЕВИЧ

Русский военный инженер, инженер-генерал (1852), изобретатель и конструктор.

Брат – Ефим Андреевич Шильдер, инженер-строитель. Сын - Николай Шильдер (1842-1902), историк, военный деятель.

Детство Шильдер провел в деревне, где обучался под руководством гувернера. Затем был отдан в Благородный университетский пансион в Москве. В 1802 году он был зачислен унтер-офицером в Московский гарнизонный батальон. В 1803-1806 году учился в школе колонновожатых.

Карл Андреевич участвовал в Аустерлицком сражении. В 1810 году в чине поручика был отправлен в крепость Бобруйска для проведения в ней инженерных работ. Здесь он встретил Отечественную войну 1812 года. Участвовал в обороне крепости от польских войск. В 1813-1818 годах Шильдер служил в 1-м саперном батальоне, затем вышел в отставку в чине подполковника, а в 1820 году вновь поступил на службу командиром 2-го пионерского батальона. В 1821 году К.А. Шильдер составил проект канатного моста новой конструкции для улучшения переправки войск через реки. Это стало его первым изобретением. В 1826 году стал командующим лейб-гвардии саперным батальоном.

В русско-турецкой войне 1828-1829 годов Шильдер отличился при осаде крепостей Варна, Силистрия и Шумла. В 1831 году он был назначен начальником инженеров действующей армии в Царстве Польском (был им до 1854 года).

В 1832 году Карл Андреевич впервые применил гальванический ток для взрыва пороха, заложенного в земле. Затем он создал новую контрминную систему, основанную на принципе закладки трубы в просверленных в грунте скважинах. За эти изобретения в 1833 году Шильдер был награжден званием генерал-адъютанта.

В 1834 году по его проекту была построена и испытана первая в мире цельнометаллическая подводная лодка. Она была построена из железа, чтобы стать непроницаемой для снарядов. Также Шильдер уменьшил размер надводной ее части, чтобы сократить площадь прицела. Испытания этой лодки прошли 29 августа 1834 года на Неве чуть выше Петербурга. В 1838 году Шильдер изобрел фугасные ракеты новой конструкции, заключавшие в себе большое количество пороха. Также он придумал способ прокладки электрических проводов под водой для взрыва подводных мин, усовершенствовал способ устройства бурдючных мостов. В 1846 году по проекту Карла Андреевича был создан вооруженный артиллерией и ракетами пароход «Отважность», ставший прообразом эсминца.

Помимо изобретений, Шильдер занимался практической подготовкой военных инженеров. Его учеником стал знаменитый Э.И. Тотлебен.

Во время Крымской войны, а точнее, в 1854 году он был направлен в Дунайскую армию. Здесь он способствовал уничтожению турецкой флотилии у Рущука, обеспечивал переправу русских войск через Дунай. Также генерал отличился при осаде Силистрии. Здесь он был тяжело ранен осколком гранаты в ногу и умер 11 (23) июня 1854 года в румынском городе Калараш.