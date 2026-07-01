ШЕВЕЛЁВ Владимир Николаевич

Родился 08.08.1944, г. Губаха Пермской обл. Окончил исторический факультет Ростовского государственного университета в 1974 г.

Кандидатская диссертация : Культурное сотрудничество Франции и Алжира (Институт востоковедения АН СССР, 1979).

Докторская диссертация : Модернизация исламских обществ: социально-философский анализ (Ростовский государственный университет, 1997).

Доктор философских наук, профессор кафедры зарубежной истории и международных отношений Института истории и международных отношений, заместитель директора Института переподготовки и повышения квалификации Южного федерального университета.

Область интересов : Новейшая история Алжира, проблемы модернизации традиционных обществ Востока, современный экстремизм и терроризм.

Сочинения: Алжир: история, культура. Ростов н/Д, 1986.

Культура и общество в независимом Алжире. Ростов н/Д, 1989.

Модернизация исламских обществ: социально-философский анализ. Ростов н/Д, 1996.

Диктаторы и боги. Ростов н/Д, 1999.

12 евреев, которые изменили мир. Ростов н/Д, 2002.

Н. С, Хрущев. Политическая биография. Ростов н/Д., 1999 г.

Кавказ в контексте геополитического мышления // Современные проблемы геополитики Кавказа. Ростов-на-Дону, 2001 г.

История Отечества. Учебное пособие для вузов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2002, 2004, 2006 г. (Соавторы: Ермоленко Т. Ф., Лубский А. В., Узнародов И. М., Матвеев Г, А.)

Социология управления. Учебное пособие для высшей школы. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004 г.

Отечественная история. Краткий курс. Учебное пособие. Москва: Дашков и К, 2006 г.