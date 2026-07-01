ШЕСТИДЕСЯТНИКИ

Поколения общественных и культурных деятелей, сформировавшиеся в 60-е гг.

Понятие «шестидесятники» появилось в XIX в. и относилось преимущественно к разночинцам, придерживавшихся демократических взглядов, нигилизма и народничества . В ХХ в. «шестидесятниками» стали называть поколение интеллигенции, сформировавшееся в период «оттепели». «Шестидесятники» выступали за умеренные демократические реформы в рамках социализма, их идеалом был демократический социализм и коммунизм. Из их рядов вышли советники высших руководителей СССР, писатели, кинорежиссеры, журналисты. В условиях «застоя» росло увлечение «шестидесятников» достижениями стран Запада, часть влиятельных «шестидесятников» стала переходить на позиции западничества и либерализма. В 80-е гг. усилились позиции «шестидесятников» в аппарате КПСС и средствах массовой информации (СМИ). В начале « Перестройки » «шестидесятники» стали излагать в своих выступлениях в СМИ все более смелые демократические идеи в рамках коммунистической идеологии (они опасались выступать еще более открыто, так как за это их еще могли исключить из КПСС и снять с руководящих постов). Таких публицистов, как Ю. Афанасьев, Г. Попов, М. Шатров, Е. Яковлев, В. Коротич и др. стали называть «прорабами Перестройки», то есть организаторами строительства нового общества. Позиции в партийно-государственных структурах и СМИ помогли «шестидесятникам» возглавить демократическое движение. Однако результаты преобразований 90-х гг. вызвали у большинства «шестидесятников» разочарование, так как итоги реформ существенно расходились с их идеалами.

Исторические источники:

Лакшин В.Я. «Новый мир» во времена Хрущева: дневник и попутное (1953-1964). М., 1991;

Иного не дано. М., 1988.

Автор статьи: Шубин А.В.