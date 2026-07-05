ШЕСТАКОB ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ

Русский поэт, переводчик, литературовед.

Происхождение и литературная деятельность.

Родился в семье попечителя Казанского учебного округа. В 1887 г. окончил 2-ю Казанскую гимназию с золотой медалью. В этом же году он поступил на историко-филологический факультет Казанского университета, который окончил в 1891 г. Его учителем можно назвать Ф.Г. Мищенко. После окончания курса университета, так и не сдав выпускные экзамены, Д.П. Шестаков стал работать сверхштатным учителем Казанского 4-х классного городского училища. В 90-е годы XIX в. занимался литературной деятельностью. В «Ученых записках» университета опубликовал переводы «Из Гомеровских гимнов» (1890—92, 1899). В 1900 г. вышел сборник «Стихотворения». Поэзия Шестакова близка традициям А. А. Фета, которого он глубоко чтил и с которым вел переписку. Однако после издания почти не писал стихов, занимаясь в основном стихотворными переводами из европейской и древней поэзии.

Научная деятельность и преподавательская карьера.

В 1903 г. Шестаков все же, видимо под давлением старшего брата, а также материальных обстоятельств, так как литературно-критические статьи не давали стабильного дохода, сдает экзамены в Казанском университете за полный курс историко-филологического факультета и получает диплом первой степени. После этого был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре классической филологии. В 1907 г. по решению Министерства народного просвещения по прошению директора Русского археологического института в Константинополе Ф.И. Успенского Шестаков был направлен туда «для занятий при институте» сроком на два года. В 1909 г., выдержал магистерский экзамен в Новороссийском университете. После он приехал Казань. А в июне этого же года был избран на должность и.о. доцента кафедры греческой словесности Варшавского университета. В 1910 г. в «Известиях Варшавского университета» был напечатан его труд «Исследования в области греческих народных сказаний о святых». Труд этот был представлен Дмитрием Петровичем в Санкт-Петербургский университет в качестве магистерской диссертации, где и состоялась успешная защита. Летом 1911 г. был назначен и.о. экстраординарного профессора Казанского университета. В 1913 г. опубликовал монографию «Опыт изучения народной речи в комедии Аристофана». Весной 1915 г. она была представлена в историко-филологический факультет в качестве докторской диссертации, и вызвала дискуссию, поскольку единственным специалистом был родной брат диссертанта. После успешной защиты в 1916 г. был назначен ординарным профессором по кафедре греческого языка и словесности Казанского университета. После революции и до закрытия факультета в 1921 г. вел занятия по греческому и латинскому языкам и читал лекции по среднегреческой литературе. Затем вместе с братом преподавал в Восточно-педагогическом институте.

Возвращение к поэзии и в науку.

Отходит от активного занятия наукой и возвращается к поэтическому творчеству в 1925—31 во Владивостоке, где он жил в это время вместе с сыном. Стихотворениям Шестакова свойственно внимание к тайным движениям души, к связям человека с миром природы.

В 1931 г. Шестаков вернулся в Казань и возобновил свою научно-педагогическую деятельность в ВПИ (с 1934 г. – Казанский государственный педагогический институт). До последних дней жизни работал в качестве внештатного профессора греческого языка, проводя занятия с аспирантами исторического факультета КГПИ. Также продолжал литературоведческие исследования, изредка пишет стихи, переводит в стихах. Умер от инфаркта миокарда.