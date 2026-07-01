ШЕРШЕНЕВИЧ ВАДИМ ГАБРИЭЛЕВИЧ

Русский поэт- имажинист .

Становление

Отец – юрист и депутат Госдумы Габриэль Феликсович Шершеневич. Мать – оперная певица Евгения Львовна Мандельштам. В 1900 году они разошлись, и мальчик остался с матерью. С 1907 года проходил обучение в московской Поливановской гимназии, его одноклассником был знаменитый затем шахматист А. Алехин . Выпустившись оттуда, Вадим стал студентом математического (затем историко-филологического) факультета Московского университета, некоторое время провел в университете Мюнхена.

Первые литературные опусы Шершеневича относятся ко времени гимназии. В 1911 году свет увидела его дебютная книга стихов «Весенние проталинки», через два года вышла вторая - «Carmina», обе они были близки символизму . Сборники 1913 года «Романтическая пудра» и «Экстравагантные флаконы» уже сближали автора с представителями футуризма . Молодой человек совместно с поэтом Львом Заком даже создал группу «Мезонин поэзии», отвечавшую данному направлению, а также издал свой труд «Футуризм без маски». В то же время он работал как критик, журналист и переводчик. Так, он перевел знаменитый манифест футуризма Филиппо Маринетти, был редактором «Первого журнала русских футуристов», появившегося в 1914 году. Однако на этом посту он вызвал неудовольствие как у самих футуристов, так и его противников (например, Б. Пастернака ). В 1913 году поэт обвенчался с актрисой Евгенией Шор, у пары родилась дочь Ирина.

Шершеневич добровольцем ушел на фронт Первой мировой войны . В 1916 году была напечатана его книга поэзии «Автомобильная поступь», где уже был виден более самостоятельный стиль автора, а также сборник статей, посвященный вопросам искусства, «Зеленая улица».

Расцвет

К 1918 году получило оформление новое литературное направление в русской поэзии – имажинизм, создателем которого вместе с Анатолием Мариенгофом и Сергеем Есениным стал Вадим Шершеневич. Именно тогда в Москве появился «Орден имажинистов», в 1919-м в печати появилась его «Декларация». Выросший во многом из футуризма, как и сам Шершеневич, имажинизм свое главное внимание уделял сотворению образа (отсюда и название), основными инструментами в этом служили метафорические приемы. Имажинистов отличало проведение различных эпатажных акций, что отвечало и стилю самого поэта. Помимо эпатажа в его произведениях находили отражение богоборчество и аполитичность, бурлеск и трагедийность.

В 1918 году Шершеневич создал свою лучшую поэму «Крематорий» (или «Поэма имажинистов»). В начале 1920-х годов был напечатан самый популярный его стихотворный сборник «Лошадь как лошадь», а также книга поэм «Кооперативы веселья». Тогда же Вадим Габриэлевич написал трагедию «Вечный жид». В те годы поэт участвовал во многих сборниках («Имажинисты»), акциях и изданиях («Гостиница для путешествующих в прекрасном»), даже читал стихи со сцены. В 1919 году он возглавил московское отделение Всероссийского союза поэтов, тогда же подвергался аресту за связь с анархистами. В 1920 году Шершеневич написал об имажинизме в «2х2=5», а в 1921 году о соратниках по направлению – в «Кому я жму руку». Однако сам имажинизм к середине 1920-х годов сошел на нет. В 1926-м поэт выпустил стихотворную книгу «Итак, итог», посвященную второй жене (с 1922), актрисе Юлии Дежур, покончившей с собой в том же году. Книга действительно стала итогом поэзии автора.

Вадим Габриэлевич также много работал как драматург, был кино- и театральным деятелем. В 20-30-е годы он много времени отдавал переводам, в частности, Шекспира, Корнеля и Бодлера, Рильке. Работал переводчиком и в более легких жанрах, таких, как опереточные либретто. Шершеневич также трудился над собственными воспоминаниями, которые, как и некоторые его переводы и собственные произведения, были изданы спустя много лет после смерти поэта. В 1936 году он женился в третий раз – на актрисе Марии Волковой.

С началом Великой Отечественной войны литератор уехал в эвакуацию в Алтайский край. В Барнауле он занимался творческой работой, сочиняя агитплакаты и участвуя в концертах на заводах и в госпиталях. Вадим Габриэлевич умер от туберкулеза в 1942 году в возрасте 49 лет. Погребен на барнаульском Булыгинском кладбище.