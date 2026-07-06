ШЕРЕМЕТЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Меценат, основатель Странноприимного дома в Москве, граф, сенатор, обер-камергер двора.

Происхождение и служба.

Будущий покровитель искусств родился в знатной семье графа Петра Борисовича Шереметева и Варвары Алексеевны, урожденной княгини Черкасской. Он младенцем был записан в Преображенский полк и в чине поручика в 1768 году перешел на придворную службу камер-юнкером. Получил блестящее домашнее образование и продолжил его четырехлетним заграничным путешествием: в 1771- 1772 году путешествовал и посещал театры Англии, Голландии, Швейцарии, учился в Лейденском университете в Голландии, во Франции обучался игре на виолончели. В царствование императрицы Екатерины II десять лет был директором Московского Дворянского банка. А в 1784 году был избран предводителем Московского уездного дворянства. Получил чин сенатора в 1786 году. 28 июня 1794 г. граф Шереметев награжден орденом Св. Александра Невского. Взошедший на престол Павел I делает графа Николая Шереметева командором мальтийского ордена в 1797 г. и обер-камергера в 1798 г. и назначает директором над театральными зрелищами.

Отставка и свадьба.

В 1800 г. граф Николай Петрович Шереметев выходит в отставку и 6 ноября 1801 года венчается в церкви Симеона Столпника на Поварской, на своей бывшей крепостной Прасковье Ивановне Ковалевой (театральный псевдоним Жемчугова), ведущей актрисе его театра. Юная Прасковья Ковалева (20 июня 1768 года, Кусково, Россия – 23 февраля 1803 года, Санкт-Петербург, Россия), дочка деревенского кузнеца, с 8 лет жила в графском доме, где получила музыкальное и актерское образование, выучила французский и итальянский языки. Ее дебют состоялся в опере Гретри «Опыт дружбы» и тогда же для нее граф выбрал театральный псевдоним - Жемчугова. Она получила вольную в 1798 году. Через 3 года все ее родственники были также отпущены на волю, а отец записан в московские купцы третьей гильдии. У супругов родился сын Дмитрий 3 февраля 1803 года - его мать скончалась от туберкулеза через 3 недели после родов.

Благотворительность.

После смерти супруги Николай Петрович Шереметев, выполняя волю умершей, посвятил свою жизнь благотворительности. Согласно завещанию Прасковьи Ивановны он пожертвовал часть капитала на помощь бедным невестам и ремесленникам, а также начал строительство в Москве Странноприимного дома, открытого уже по смерти его основателя, в 1810 году. В 1923 г. Странноприимный дом стал Институтом скорой помощи им. Склифосовского, позднее научно-исследовательским центром «Медицинский музей».

Указом 25 апреля 1803 года император Александр I повелел вручить графу Николаю Петровичу в общем собрании Сената золотую медаль с изображением на одной стороне его портрета, а на другой надписи: «в залог всеобщей признательности к столь изящному деянию и дабы память оного сохранилась и пребыла незабвенной в потомстве», и, кроме того, пожаловал его орденом Св. Владимира I степени.

Кроме того, на средства Шереметева были сооружены театрально-дворцовый комплекс в Останкино, театральные здания в Кусково и Марково, дома в Павловске и Гатчине, мыза Шампетр и Фонтанный дом в Петербурге. Не менее важна роль Шереметева и в возведении храмов: церкви Знамения Богородицы в Новоспасском монастыре, церкви Троицы при Странноприимном доме, Дмитриевского собора Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом и других.

Граф Николай Петрович Шереметев скончался 2 января 1809 года и похоронен в Петербурге в фамильной усыпальнице графов Шереметевых в Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге.