ШЕРБАКУЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ - образован 08.07.2004 года на основании постановления «Об открытии районного музея в поселке Шербакуль» №155-П администрации Шербакульского муниципального образования Омской области.

В нынешнее помещение музей переехал 24 февраля 2011 года.

Основная цель деятельности - восстановление, изучение, сохранение и пропаганда историко-культурного наследия Шербакульского района. Сегодня фонды музея насчитывают более 1900 экспонатов. В их числе этнографические предметы хозяйственного и бытового значения; фото – коллекция; коллекция «Музей налоговой инспекции»; денежная коллекция, техническая коллекция.

В фонде музея имеются уникальные экспонаты: гребень (конец XIX века), шкатулка (1869 год), коромысло (конец XIX века), самовар (1898 год). Сотрудники музея реализуют программы: «Познаю свою малую родину», «Родник истории», «Календарные праздники», «Мир вокруг нас», «Здравствуй, музей!», направленные на формирование у молодого поколения социально важных качеств: чувства долга, знания и уважения родного края. В 2010 году филиалом музея стала Шербакульская картинная галерея, где проходят выставки художественно-прикладного творчества .

Иллюстрации:

Шербакульский историко – краеведческий музей