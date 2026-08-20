ЩЕРБАТСКОЙ ФЁДОР ИППОЛИТОВИЧ

Русский и советский востоковед. Дворянин. В 1889 г. окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Под руководством И. Минаева защитил диссертации на тему «О двух рядах гортанных в индоевропейских языках». Оставлен при университете для подготовки к профессуре по индологии. Занимался индийской поэтикой в Вене (у Г. Бюлера) и философией в Бонне (у Г. Якоби). В 90-е гг. был земским гласным и уездным предводителем дворянства. С 1900 г. приват-доцент, с 1909 г. – профессор Петербургского университета. В 1905 г. участвовал в переговорах с далай-ламой в Урге. С 1918 г. — действительный член Российской Академии наук. В начале 20-х гг. участвовал в дипломатической миссии в Великобритании. В 1923 г. издал в Лондоне книгу «Центральная концепция буддизма и значение термина „Дхарма“». В 1928—1930 гг. — директор Института буддийской культуры. В 1930—1942 гг. — заведующий Индо-тибетским кабинетом Института востоковедения АН СССР. Ввёл в научный оборот значительное число письменных памятников на санскрите и тибетском языке. В 1937 г. подвергся критике за идеализм. После начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. – в эвакуации.

Сочинения:

Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. М., 1988.