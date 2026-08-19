ЩЕПКИН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

ЩЕ́ПКИН ВЯ́ЧЕСЛАВ НИКОЛА́ЕВИЧ, филолог-славист, языковед, палеограф, историк древнерусского искусства. Хранитель отдела рукописей и книг старой печати Исторического музея, в котором создал систему научных каталогов Отдела рукописей и книг старой печати.

Родился в семье известного публициста. В 1881 г. закончил с золотой медалью 3-ю московскую классическую гимназию. Поступи на историко-филологический факультет Московского университета, где прошел курс по славяно-русскому отделению. Специальные предметы по славянскому языкознанию изучал у прославленного филолога А.Л. Дювернуа. После окончания университета был оставлен для подготовки к профессорскому званию по кафедре славяноведения. В 1887 г. Щепкин был принят на должность хранителя Отдела рукописей и книг старой печати Исторического музея. Принимал участие в подготовке каталогов и публикации памятников славянской письменности, начал публиковать работы по древнему славянскому искусству.

В 1899 г. за диссертацию «Рассуждение о языке Саввиной книги» (СПб., изд. 2 отд. Имп. акд. наук) получил степень магистра славянской словесности, после чего стал преподавать в Московском университете в должности приват-доцента. В 1903 г. Щепкин издал 11 выпусков «Описания памятников музея» (Житие св. Нифонта лицевое XVI в., иконографический анализ и описание миниатюр и альбом снимков). В 1906 г. ему была присвоена степень доктора, за опубликованную монографию «Болонский псалтырь», стал экстраординарным профессором. Также преподавал на Высших женских курсах. Большим успехом пользовались его лекции по старославянскому языку, болгарского языку, палеографии и др. Читал курсы по истории славянских литератур, истории южных славян, славянскому возрождению. В своих исследованиях разрабатывал проблему изучения болгарского языка. Велик вклад Щепкина в изучение кириллической палеографии. В 1918 г. вышел его «Учебник русской палеографии», переизданный в 1967 г. и по сей день востребованного студентами-филологами и историками. Признанием научных заслуг ученого стало избрание его в 1913 г. членом-корреспондентом АН по отделению русского языка и словесности.

Сочинения:

Фигура пастыря-старца на иконе Рождества Христова. М., 1897.

Эпоха новооткрытой Троицкой фрески. М., 1902.

Саввина книга. М., 1903.

Учебник болгарского языка. М., 1909.

Старославянское чтение. М., 1911.

Графика у славян. СПб., 1911.

История южных славян. СПб., 191.

Введение в славяноведение. М., 1914.

Учебник русской палеографии. М., 1918.

Русская палеография. М., 1967.