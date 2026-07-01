ЩЕГЛОВ АНДРЕЙ ДЖОЛИНАРДОВИЧ

Родился в 1969 г. Окончил исторический факультет МГУ в1993 г.

Кандидатская диссертация .: Густав Ваза и начало Реформации в Швеции (Москва, ИВИ РАН. 1999).

Докторская дисертация : Ранняя Реформация в Швеции: события, деятели, документы (ИВИ РАН, 2015)

Доктор исторических наук, старший научный сотрудник Отдела западноевропейского Средневековья и раннего Нового времени Института всеобщей истории РАН .

Иностранный член шведского Королевского общества по изданию рукописей, относящихся к скандинавской истории (основано в 1815 году).

Область интересов : История и культура Скандинавских стран в Средние века.

Сочинения: Щеглов А.Д. «Восстание Вестьетских господ» // Долгое Средневековье. Сборник в честь профессора А.А. Сванидзе / Отв. ред. А.К. Гладков, П.Ю. Уваров. М.: Кучково поле, 2011;

Щеглов А.Д. Государственный совет - риксрод и высшие должности в Шведском королевстве в эпоху Кальмарской унии // Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Т.П. Гусарова. М., КДУ, 2010;

Щеглов А.Д. Bilden av Ryssland och ryssar i svenska källor fram till 1500-talet // Tankar om ursprung. Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning. / The museum of national antiquities, Stockholm. Studies. Vol. 13. Stockholm, 2009;

Щеглов А.Д. Шведское Средневековье и XVI век в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки // Средние века. Вып. 68 (2). М.: Наука, 2007;

Щеглов А.Д. Энгельбрект Энгельбректсон: герой и его образ // Человек XV века: грани идентичности. М.: ИВИ РАН, 2007.