ШАУМЯН Степан Георгиевич

Видный большевик, председатель совнаркома Бакинской коммуны .

С 1900 г. – в РСДРП, большевик. В 1902 г. – один из лидеров Союза армянских социал-демократов в Тифлисе. Лидер бакинского комитета РСДРП с 1907 г. Публицист. Арестовывался, был в ссылке в 1912-1913 и 1916-1917 гг. В марте-мае 1917 г. – председатель Бакинского совета рабочих депутатов, затем лидер большевистской фракции Бакинского совета рабочих и солдатских депутатов. С 13.10.1917 г. – председатель исполкома Бакинского совета, по его инициативе Совет 2.11.1917 г. провозгласил в Баку советскую власть (в реальности в городе сохранялось многовластие политических и национальных структур). 16 декабря 1917 г. назначенный чрезвычайным комиссаром СНК РСФСР по делам Закавказья. Чрезвычайный комиссар совнаркома РСФСР в Закавказье. В марте – председатель ВРК Кавказской армии. 31.3.1918 г., после столкновений между сторонниками Мусават и большевиками, поддержанными дашнаками, власть перешла к Комитету революционной обороны во главе с Шаумяном. 25 апреля – 31 июля 1918 г. возглавлял совнарком Бакинской коммуны. После падения советской власти в Баку пытался выехать в Советскую Россию, но корабль, на котором плыли участники Бакинской коммуны, был направлен на территорию, контролировавшуюся Закаспийским комиссариатом. Расстрелян вместе с другими 25 бакинскими комиссарами и сторонниками советской власти.

Исторические источники:

Большевики в борьбе за победу социалистической революции в Азербайджане. Документы и материалы 1917-1918 гг. Баку, 1957;

Микоян А.И. Так было. Размышления о минувшем. М., 1999;

С.Г. Шаумян. Жизнь и деятельность в фотографиях и документах. М., 1982.

Сочинения:

Избранные произведения. М., 1978;

Письма. 1896-1918. Ереван, 1959.

Автор статьи: Шубин А.В.