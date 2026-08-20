ШАРКО ЖАН-БАТИСТ

Ранние годы и первые успехи

Жан-Батист Шарко родился 15 июля 1867 г. в коммуне Нейи-сюр-Сен в семье врача. Окончил школу, после чего был определен на работу ассистентом своего отца. После смерти отца в 1893 г. Ш. отправился в путешествия, посетил много стран. Удалось Ш. побывать и в Российской империи. В 1895 г. стал доктором медицины (тема диссертации – «Прогрессирующая мышечная дистрофия»).

Спорт и жизнь

С детских лет Ш. увлекался спортом. В 1894 г. в составе клуба «Стад Франсе» выиграл чемпионат по гребле во Франции. В 1900 г. – участник летних Олимпийских игр, его команда получила серебро.

Увлечение новыми горизонтами

В 1892 г. Ш. выкупил яхту, затем – более крупный корабль. В 1901 г. отправился в плавание к Гебридским, Шетландским и Фарерским островам, где провел наблюдения по океанографии. С 1902 г. – морской офицер. Побывал у берегов Исландии и о-ва Ян-Майен.

В 1903 г. Ш. встал во главе французской антарктической экспедиции. За два года были изучены около 1000 км береговой линии. В 1908 – 1910 гг. Ш. предпринял вторую антарктическую экспедицию. Во время второго путешествия был открыт о-в Шарко в 80 км от Земли Александра I и шестилучевая губка Scolymastra joubini.

Военная карьера

В начале Первой мировой войны Ш. проходил службу в морском госпитале в Шербуре. С 1915 г. – командир противолодочного корабля. Оборонял берега Британии и Нормандии.

В 1918 – 1925 гг. Ш. вел литологические изыскания в морях Европы, обследовал восточный берег Гренландии. Участник поискового отряда, разыскивавшего исчезнувшую экспедицию Р. Амундсена (1928).

В 1934 – 1936 гг. Ш. занимался Гренландией, готовил данные для будущей экспедиции П.-Э. Виктора во внутренние земли острова. По возвращении домой корабль Ш. попал в бурю и затонул у берегов Исландии. Датой смерти Ш. считается 16 сентября 1936 г.

Общественная жизнь

Ш. был членом многих научных обществ – Французской академии наук, Французской академии медицинских наук, Французской военно-морской академии.

Семья

Супруга – Жанна Гюго, внучка В. Гюго.