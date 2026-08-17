ШАНЯВСКОГО УНИВЕРСИТЕТ

Негосударственное высшее учебное заведение, существовавшее в Москве в 1908-1920 годах. С 1912 года располагалось в специально построенном для него здании на Миусской площади. Средства на открытие университета, открытого для всех, независимо от пола и вероисповедания, завещал генерал и золотопромышленник А. Шанявский, скончавшийся в 1905 году. Университет был создан при активном участии его вдовы Л. Шанявской. Университет управлялся советом попечителей, из которых половина утверждалась Городской думой, а другая половина избиралась самим советом. Также существовал академический (учёный) совет. Для поступления не требовалось никаких документов, кроме удостоверения личности. Университет также не выдавал никаких документов своим выпускникам. Работало два отделения: научно-популярное (4-летний курс для лиц, не имеющих среднего образования) и академическое (3-летний университетский курс по выбору), а также курсы профессионального образования (земские работники, кооперация, библиотечное, холодильное дело и др.). Студенты платили 30-45 рублей в год. В университете преподавали Ю. Готье, А. Кизеветтер, А. Чаянов и др. Среди известных впоследствии студентов С. Есенин, Янка Купала, Н. Клюев, Р. Вишняк и др. В 1918 году университет был национализирован. В 1919 году его академические отделения были объединены с факультетами МГУ. В 1920 году структуры университета были ликвидированы. Здание занял Коммунистический университет им. Свердлова, в которое вошли структуры научно-популярного отделения. До 1991 года в здании располагалась Высшая партийная школа (преемник Коммунистического университета), а ныне - Российский государственный гуманитарный университет.