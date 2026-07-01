ШАХОВСКОЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ

ШАХОВСКОЙ ЯКОВ ПЕТРОВИЧ - русский государственный деятель, обер-прокурор Святейшего Синода (1741-1753).

Семья.

Сын князя Петра Ивановича, в детстве лишился отца и быль взят на воспитание дядей князем А. И. Шаховским. Он дал племяннику не просто блестящее домашнее образование, но воспитал в нем чувство справедливости. «Главнейшие и частые мне были от сего второго отца поучения, чтобы всякое дурное делать стыдиться, а справедливость и добродетель во всяких случаях всему предпочитать», – так впоследствии с благодарностью напишет Яков Петрович в своих «Записках». Он был женат 2 раза: 1) на княжне Александре Алексеевне Путятиной, 2) на Евдокии Егоровне Лопухиной, рожденной Фаминцыной. От первого брака имел сына Федора (+ 1782 год) и дочерей: Анну (за кн. Ф. А. Голицыным) и Марию (за Н. Н. Салтыковым), а от второго брака сына Алексея (+ 1791 год).

Военная и государственная служба.

В 1719 году Шаховской поступил солдатом в Семеновский полк , в 1725 году он дослужился до звания лейтенанта, а уже во время правления Петра II получил звание капитана. В 1730 году он перешёл в кавалерию. С 1734 года по 1736 год состоял при дяде, управлявшем тогда Малороссией, а затем добровольцем участвовал в Турецкой войне. В 1740 году он быль назначен советником в Главную полицию, а в регентство благоволившего к нему Бирона - начальником ее.

Правительница, не отрешая Шаховского, назначила генерал-полицеймейстером Наумова, а Шаховской, благодаря покровительству графа Головкина, быль пожалован в сенаторы. Елизаветой Петровной он был назначен сначала обер-прокурором Святейшего Синода , 29 Марта 1753 года - генерал-кригс-комиссаром, на этом посту вскоре вступил в "споры и несогласия" как с военной коллегией, так и с высокопоставленными лицами из генералитета, например, с двумя братьями Шуваловыми. Происходило это оттого, что князь твердо следовал инструкции Петра Великого , гласившей, что "генерал-кригскомиссару надлежит быть доброму эконому и пользу своего государя крепко хранить", а правило это многим было не по нраву, потому что князь не исполнял произвольных денежных требований на расходы по армии. Несмотря на разное отношение к Шаховскому со стороны ряда знатных фамилий, 16 августа 1760 года он стал генерал-прокурором.

Подавший в отставку в день смерти Елизаветы, Шаховской был назначен Екатериной II сенатором, причем Императрица руководилась его советами в деле секуляризации церковных имений; от Екатерины князь Шаховской получил орден святого Андрея и денег и подарков на 55 т. руб. Выйдя в 1766 году в отставку в чине действительного тайного советника, князь Шаховской умер в Москве 25 июля 1777 г. и погребен в Малой Соборной церкви Донского монастыря.

«Записки».

После выхода в отставку он поселился в Москве, а летнее время проводил в своей подмосковной деревне. Вставал по обыкновению в шесть часов утра и выходил в сад, за которым сам ухаживал. Изредка встречался со своими друзьями. Привыкший к напряженной работе, Яков Петрович и на отдыхе не мог сидеть без дела. Вскоре он принялся за написание воспоминаний о своей бурной, насыщенной яркими событиями жизни, которые озаглавил так: «Записки князя Я. П. Шаховского, полицмейстера при Бироне, обер-прокурора Св. синода, генерал-прокурора и конференц-министра в царствование Елизаветы и сенатора при Екатерине II». Они впервые были опубликованы в Москве в 1810 году. Этим "Запискам"” до известной степени он обязан своей высокой репутацией. Строгий законник, он зорко следил за тем, чтобы в подчиненных ему учреждениях все "чинилось порядочно и сходно с указами". Служебное усердие, "ревностное устремление" князя Шаховского было, по его признанию, "с честолюбием смешано", и он не прочь был "сыскивать склонности" сильных людей.

Ему нельзя отказать в известной смелости, вероятно, преувеличенной в "Записках", по которым выходит, что от него постоянно "плакали" самые сильные люди: синодальные члены "на коленях со слезами" просили "взять” от них тяжелого обер-прокурора; граф П. И. Шувалов "со слезами” жаловался на Шаховского, "растревожившего ему все жизненные спирты"; Великий Князь, "являя в лице своем слезы”, выходил из себя от "упрямства и неучтивости” генерал-прокурора. Бирон, по непонятной причине, повышал и собственноручно "потчевал кофием" говорившего ему дерзости конфидента Волынского. На другой день после "благосклонных разговоров” регента, князь Шаховской "усчастливился”, протолкавшись среди "истинных детей отечества” и подписавшись на присяжном листе, "учинить пристойный поклон" правительнице и "стать позади окружавших ее господ".

Чуть не прямо с именинного банкета у своего "многомогущего" графа Головкина князь Шаховской устремился в "Цесаревнинский дворец" для принесения "подданнических поздравлений" и новой присяги, вместо нарушенной, а затем распоряжался отправкой в Сибирь бывших министров и в числе их своего "благотворителя” Головкина, для успокоения совести "нагрузив свои мысли сожалительными восторгами". В Синоде Шаховской все 12 лет провел в упорной и мелочной борьбе с синодальными членами, при чем обер-прокурор старался всячески увеличить "свой у Ее Императорского Величества кредит", а синодалы "умалить его кредит старались".

В общем, несмотря на преувеличения "Записок”, князь Я. II. Шаховской был одним из самых чистых и честных дельцов XVIII века.