СЕВРСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1920

Сéврский ми́рный договóр 1920 ( тур. Sevr Antlaşması; фр. Le Traité de Sèvres) — мирный договор между государствами-членами Антанты и союзными с ними странами, с одной стороны, и Османской империей, подписанный по итогам Первой мировой вой­ны как часть Версальско-Вашингтонской системы 1919 – 1922 . Подписан 10 августа 1920 в городке Севр под Парижем. Основу договора составили соглашение Сайкса — Пико от 16 мая 1916 и решения Сан-Ремо конференции 1920 . С. м. д. состоял из 13 частей, включавших 433 статьи, по их условиям часть территорий, захваченных ранее Османской империей на Ближнем и Среднем Востоке и на Средиземном море с нетурецким населением, передавались государствам-победительницам и союзным с ними странам — Греции, Италии, Албании и Армении. На Среднем и Ближнем Востоке предусматривалось создание подмандатных территорий Франции и Великобритании. Осуществлялась демилитаризация Османской империи. В Турции еще в апреле 1920 были сформированы новые органы власти в лице Великого национального собрания Турции (ВНСТ) во главе с М. К . Ататюрком , которое отказалось ратифицировать С. м. д. Большую роль в этом сыграла Советская Россия, которая, поддерживая Ататюрка, надеялась использовать его в борьбе с западными странами. С начала 1921 державы-победительницы, опасаясь роста советского влияния в Турции, взяли курс на пересмотр положений С. м. д. (Лондонская конференция 21 февраля — 12 марта 1921). 20 октября 1921 был подписан сепаратный франко-турецкий Анкарский договор, условия которого во многом противоречили С. м. д. Поражение Греции в Греко-турецкой вой­не 1919 – 1922 показали неизбежность отказа от С. м. д., он был заменен Лозаннским мирным договором 1923 .

Лит. : Helmreich P. C. From Paris to Sèvres: the Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference of 1919–1920. Ohio, 1974; Fromkin D. A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East. New York, 2001; Казанджян Р. Советско-кемалистские отношения в 1920 г. и вопрос Армении в свете секретных документов московских архивов // Востоковедческий сборник. 2002. Vol. XXI. С. 98—123. Ар. А. Улунян.