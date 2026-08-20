СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Сéверный морскóй путь (СМП) — российская национальная транспортная водная магистраль в Арктике, имеющая мировое экономическое и стратегическое значение. СМП — морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, составляющий часть (около 5770 км) кратчайшего маршрута, соединяющего Атлантический и Тихий океаны. СМП проходит по морям Северного Ледовитого (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого (Берингово) океанов. Он связывает порты европейского севера России и Дальнего Востока, а также устья судоходных сибирских рек в одну транспортную систему.

До начала ХХ в. СМП назывался Северо-Восточным морским проходом. Отдельные сведения известны с XI–XIII вв. благодаря плаваниям поморов. В эпоху Великих географических открытий рассматривался как возможный альтернативный путь в Китай и Ост-Индию (Индонезию) в обход сфер влияния Испании и Португалии (см. Тордесильясский договор 1494 , Cарагосский договор 1529 ), что обуславливает первостепенный интерес к нему со стороны Англии, Нидерландов и Дании. По сообщению историка П. Джовио , идея о СМП была впервые высказана в 1525 русским дипломатом Дмитрием Герасимовым (ок. 1465 — после 1535), знавшим об открытиях, совершенных Ф. Магелланом . В 1553 экспедиция Х. Уиллоби и Р. Ченслера по поиску СМП не имела успеха, но привела к установлению дипломатических отношений между Россией и Англией и основанию Московской торговой компании . В 1556 С. Барроу достиг начала СМП — о. Новая Земля, о. Вайгач и пролива Югорский шар. В 1580 А. Пэт и Ч. Джекмен впервые вошли в Карское море, но были вынуждены вернуться из-за полярных льдов. В 1584 их исследования продолжал голландец О. Брюнель, в 1594–1594, 1595, 1596–1597 — В. Баренц, достигший о. Новая земля, после чего интерес западноевропейских мореплавателей к СМП снизился. В XVI–XVII вв. Россия исследовала побережье Арктики и Сибири с помощью поморов, ходивших на парусных судах (кочах), и сибирских казаков. Так возник так называемый Мангазейский морской ход по Баренцеву и Карскому морям, затем волоком через п-ов Ямал, Обскую и Тазовскую губы в р. Таз. В 1601 на ее берегу возник г. Мангазея как центр сбора и последующей реализации ясачной дани, платившейся пушниной. В 1619 царь Михаил Фёдорович запретил использовать этот путь, опасаясь, что по нему иностранцы смогут проникнуть в Сибирь, и ему на смену пришел маршрут по рекам Иртыш и Обь. В 1648, совершив переход из устья Колымы к р. Анадырь, С. И. Дежнёв доказал раздельность Евразии и Америки и наличие морского прохода из Северного Ледовитого океана в Тихий. В XVIII в. исследование СМП впервые приобрело в России государственный масштаб. Были организованы две Камчатские экспедиции (1725–1730, 1733–1743) под руководством В. И. Беринга , доказавшие возможность судоходства по СМП. В 1765–1766 под руководством В. Я. Чичагова была предпринята носившая тайный характер высокоширотная экспедиция, целью которой было обнаружение морского пути из Архангельска через Северный Ледовитый океан к берегам Сев. Америки и Камчатки, однако она не имела успеха. Ее вдохновителем выступил М. В. Ломоносов .

На рубеже XVIII–XIX вв. были организованы российские экспедиции под руководством И. И. Биллингса и Г. А Сарычева (1785–1794), П. Ф. Анжу и Ф. П. Врангеля (1820–1824), Ф. П. Литке , П. К. Пахтусова, А. К. Циволько и др. Настоящим прорывом стало впервые осуществленное шведским ученым А. Э. Норденшёльдом сквозное плавание на судне «Вега» по СМП с зимовкой у побережья п-ова Чукотка в 1878–1879. В 1874–1904 по СМП было совершено 129 зарегистрированных экспедиций из Сибири в Европу и обратно. В 1898 по предложению адмирала С. О. Макарова создан и введен в эксплуатацию первый в мире арктический ледокол «Ермак». В 1912 положено начало плавания ледокольных судов «Таймыр» и «Вайгач» по СМП с востока на запад (экспедиция Б. А. Вилькицкого 1914–1915). С 1890-х регулярно снаряжались иностранные северные полярные экспедиции — дрейф Ф. Нансена на судне «Фрам» (1893–1896), плавание Р. Амундсена по СМП на судне «Мод» (1918–1920) и др. Во время Первой мировой вой­ны 1914–1918 флотилия Северного Ледовитого океана участвовала в сражениях против германского флота, были созданы военно-морские базы в Кольском заливе, береговая артиллерия и установлена радио- и телеграфная связь. До 1919 из-за отсутствия в регионе навигационного оборудования, портов, отлаженной связи и прочего многие экспедиции терпели неудачу, в том числе трагически завершились плавания Э. В. Толля (1900–1902) в район Новосибирских о-вов, В. А. Русанова (1912–1913) к Шпицбергену, Г. Л. Брусилова по СМП из Атлантического океана в Тихий (1912–1914), Г. Я. Седова к Северному полюсу (1913). Во время Гражданской вой­ны в России 1917–1922 А. В. Колчак распорядился о создании 23 апреля 1919 Комитета СМП, который впоследствии вошел в состав Сибревкома.

В 1932 руководство СССР после успешного прохождения СМП за одну навигацию ледокольным пароходом «А. Сибиряков» (О. Ю. Шмидт) решило возобновить развитие морской магистрали. Тогда же создано Главное управление СМП (Главсевморпуть). В 1930-е складывается Северный флот, заложен г. Молотовск (с 1958 Северодвинск), арктические порты Игарка, Диксон, Певек, Провидения и др. Плавания «Челюскина» (1933–1934) и «Ф. Литке» (1934), грузовых пароходов «Ванцетти», «Искра», «Анадырь» и «Сталинград» (1936) подтвердили готовность СМП к развитию грузоперевозок. В 1930–1940-е были организованы многочисленные экспедиции, включая «сквозные рейсы» по всему СМП в одну навигацию — высокоширотная «Садко» (1935), дрейф «Георгия Седова» (1937–1940), к 1940 осуществлено строительство серии ледоколов («И. Сталин», «В. Молотов», «Л. Каганович», «А. Микоян»), основана первая научная станция «Северный полюс» (1937–1938, И. Д. Папанин), развивалась арктическая авиация — трансарктический полет по рейсу Москва — США (1937, В. П. Чкалов, Г. Ф. Байдуков, А. В. Беляков) и пр. С 1936 СМП использовали для переброски боевых кораблей (первыми — эсминцев «Сталин» и «Вой­ков») в Тихий океан. В 1940 по СМП успешно прошла подводная лодка «Щ-423».

Во время Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 подводные лодки и крейсера германского флота пытались нарушить транспортировку военных грузов по СМП, но транзитные сквозные рейсы и проход боевых кораблей Тихоокеанского флота в Баренцево море продолжались. По СМП было перевезено 4 млн т различных грузов, что обеспечивалось защитой Северного флота и системой морских конвоев. После вой­ны по СМП шла массовая перевозка грузов, продолжались морские (ледокол «Северный полюс», 1946, «Ф. Литке», 1948, 1955) и воздушные (проект «Север») исследовательские экспедиции. С 1950 по настоящее время во льдах Арктики работают дрейфующие станции «Северный полюс». В 1970 учреждается Администрация СМП для обеспечения контроля, безопасности и развития трассы. С 1960 проводка судов по СМП осуществлялась с помощью атомного ледокола «Ленин» (до 1989), что продлило срок навигации с 3 до 11 месяцев. С 1974 помимо «Ленина» караваны судов вели атомоходы «Арктика», «Сибирь» (1977), «Россия» (1985), «Советский Союз» (1990).

В 1991 СМП был открыт для международного судоходства. Но социально-экономический кризис 1990-х негативно сказался на состоянии СМП, к 2003 объемы перевозимых грузов стали в 5 раз меньше, чем в ­1980-е. В 2008–2009 были предприняты шаги для возобновления транзитного плавания судов по СМП. В 2012 федеральный закон определил границы акватории СМП (от Карских ворот до Берингова пролива), преду­сматривались меры по его развитию, создавалась администрация СМП (с 2013). В 2014 принята государственная программа для мониторинга социально-экономического развития северных территорий, обеспечения нормативно-правового регулирования перевозок, включая международные, расширения научных исследований Арктики, разработки мер по улучшению жизни коренного населения и пр. С 2016 вступил в силу «Полярный кодекс» международного судоходства в Арктике, устанавливающий более строгие экологические нормы. Основными транзитными грузами являются полезные ископаемые и нефте- и газопродукты, главными пользователями СМП — «Норникель», «Газпром», «Роснефть» и другие добывающие компании. В 2020 был достигнут рекорд объемов перевозок по СМП — 33 млн т. В России 4 атомных ледокола: «Ямал», «50 лет Победы», «Таймыр» и «Вайгач».

Ист. : Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Т. 6. М.–Л., 1952.

Лит. : Визе В. Ю. Моря Советской Арктики. М.–Л., 1948; История открытия и освоения Северного морского пути. В 4 т. / Под ред. Я. Я. Гаккеля, А. П. Окладникова, М. Б. Черненко. М.–Л., 1956–1969; Державин В. Л. Северный Мурман в XVI–XVII вв. (к истории русско-европейских связей на Кольском полуострове). М., 2006; Визгалов Г. Я., Пархимович С. Г. Мангазея — первый русский город в Сибирском Заполярье (по материалам раскопок 2001–2004 гг.). Нефтеюганск–Екатеринбург, 2007; Платонов А. В. Борьба на арктических коммуникациях. 1941–1945. Ч. 1. СПб., 2012 ; Лукин Ю. Ф. Российская Арктика в изменяющемся мире. Архангельск, 2013; From Northeast Passage to Northern Sea Route. A History of the Waterway north of Eurasia / Ed. by J. P. Nielsen, E. Okhuizen. Leiden, 2022. Е. Г. Домнина, Л. А. Садова .