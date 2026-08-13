СЕВЕРНЫЙ КИПР

Сéверный Кипр — оккупированная турецкими вой­сками северная часть государства Республика Кипр (РК), на территории которой создана непри­знанная никем, за исключением самой Турции, администрация — Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) со столицей в северной части г. Никосия . Численность населения — 382 230 человек. Является наблюдателем Организации исламского сотрудничества. 15 июля 1974 в РК произошел государственный переворот, организованный и поддержанный греческим военно-политическим режимом черных полковников . Президент РК архиепископ Макариос был низложен, его место занял Н. Сампсон, объявивший о создании Греческой РК. На заседании Совета Безопасности ООН 19 июля Макариос обвинил в перевороте Грецию. Кипрская проблема была интернационализирована с момента провозглашения независимой РК в 1960, а структура власти организована на принципах баланса между греческой и турецкой общинами, поэтому действия заговорщиков нарушили в том числе международные договоренности. Турция, выступавшая покровительницей турок-киприотов, использовала эту ситуацию и вторглась 20 июля на остров. Турецкие вой­ска оккупировали его северную часть (1/3 территории), 150 тыс. греков были вынуждены бежать на юг острова, откуда в свою очередь 60 тыс. турок выехало на север. Падение военно-политического режима (так называемого режима черных полковников) в Греции привело к возвращению Макариоса на пост президента, но турецкие вой­ска остались на С. К., и под их прикрытием 13 февраля 1975 было создано Турецкое Федеративное Государство Кипр (Kıbrıs Türk Federe Devleti, KTFD), просуществовавшее до 15 ноября 1983, когда оно самопровозгласило создание независимой Турецкой республикой Северного Кипра. Этому способствовали провалы международных переговоров по урегулированию ситуации.

Глава администрации — президент С. К., законодательный орган — Республиканское собрание, которое в 1976–2022 переизбиралось 12 раз. На территории С. К. действуют 8 крупных политических партий, главными из которых являются оппонирующие друг другу Партия национального единства и Республиканская турецкая партия. Политическая борьба ведется в основном вокруг экономических и социальных вопросов, а также темы коррупции, хотя вся политика и экономика С. К. контролируются Турцией, а отсутствие перспектив вступления в международные организации в условиях международных санкций усиливают эту зависимость. Попытки проведения реформ для выхода из экономического кризиса только ухудшили ситуацию, в 2011 жители несколько раз выходили на массовые демонстрации, в которых приняли участие 50–80 тыс. человек. Турецкие власти и администрация С. К. жестко критиковали демонстрантов, некоторые из которых держали государственные флаги РК и даже пытались водрузить их на здание турецкого посольства. В последнее время предпринимались попытки наладить отношения с тюркоязычными государствами через Организацию Тюркских Государств, однако они не привели к положительным результатам. В общественно-политических кругах С. К. проявляются различные тенденции, связанные с необходимостью воссоединения с РК, чему активно противятся поддерживаемые Турцией политические силы.

Лит. : Ziegler D. W. War, Peace, and International Politics. London, 1997; Σέργης Γ. Η Μάχη της Κύπρου, Εκδόσεις Αφοι Βλάσση. Αθήνα, 1999; Aydoğdu A. Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayışları. Ankara, 2005; Örek Y. Belgelerle Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti'nin Tarihi Gercekleri: Osman Örek'in Kisisel Arsivinden.İstanbul, 2010; Erengir P. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yönetsel coğrafyası (Yüksek lisans tezi). Ankara, 2019. Ар. А. Улунян.