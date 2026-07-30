СЕВАСТОПОЛЯ ОБОРОНА (1941-1942)

Героическая оборона города и главной военно-морской базы Черноморского флота советскими войсками и силами флота во время Великой Отечественной войны.

После того как осенью 1941 года немецкие войска ворвались в Крым, на захват Севастополя были брошены основные силы 11-й армии генерала Э. Манштейна. До войны город имел лишь оборону с моря, а сухопутная оборона начала создаваться только после начала войны - с июля 1941 года. Первый удар немецко-фашистских войск, стремившихся захватить город с ходу, был отражен героическими действиями гарнизона в составе 1 бригады, 3 полков и 19 батальонов морской пехоты, поддержанных авиацией, береговой и корабельной артиллерией.

4 ноября был создан Севастопольский оборонительный район (СОР), в который вошли войска Приморской армии, морские, сухопутные и авиационные части Черноморского флота. Командующим СОР был назначен командующий Черноморским флотом вице-адмирал Ф.С. Октябрьский, его заместителем по сухопутной обороне - генерал-майор И.Е. Петров. Кроме того, более 15 тысяч севастопольцев добровольно вступили в народное ополчение и были направлены на пополнение воинских частей. Огневую поддержку войск береговых батарей осуществляли корабли Черноморского флота. Система сухопутной обороны города включала в себя три оборонительных рубежа - передовой, главный и тыловой. Силы СОР мужественно отразили два наступления противника на Севастополь: 11-21 ноября и 17-31 декабря 1941 года. Но в конце мая 1942 года советские войска потерпели крупное поражение на Керченском полуострове, и положение осажденного Севастополя стало критическим.

Немецкое командование решило воспользоваться благоприятно складывающейся обстановкой в Крыму и организовать новое мощное наступление на главную базу Черноморского флота. После многодневных интенсивных налетов авиации и артиллерийских обстрелов 7 июня 1942 года немцы предприняли третий штурм Севастополя. К концу июня силы защитников города истощились, сказывалась нехватка боеприпасов. Противник доминировал в воздухе, была усилена блокада с моря. Враг подтягивал резервы и продолжал почти беспрерывные атаки. 29 июня немцы ворвались в городскую черту. 30 июня развернулись ожесточенные бои за Малахов курган, доминирующий над бухтой. По указанию Ставки ВГК остатки войск, оборонявших Севастополь, должны были эвакуироваться в Новороссийск. Но к 1 июля противник блокировал СОР с моря и держал под огнем все близлежащее побережье. В этих условиях эвакуировать удалось лишь незначительную часть защитников города. По информации Генштаба РККА 4 июля 1942 года на побережье под Севастополем было еще много отдельных групп бойцов и командиров, продолжавших оказывать сопротивление врагу. Для их эвакуации было приказано посылать мелкие суда и морские самолеты. Из-за огня противника людей могли принимать на борт лишь в 500-1000 м от берега.

По отечественным данным безвозвратные (убитыми, пленными и пропавшими без вести) потери войск СОР с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года составили более 156 тысяч человек. Оборона города продолжалась 250 дней и стала символом массового мужества и героизма советских воинов. Она сковала на южном фланге советско-германского фронта крупные силы противника, которые могли быть использованы на одном из решающих участков германского наступления летом 1942 года. Немцы в ходе осады и штурма Севастополя также понесли очень большие потери - до 300 тысяч убитыми и ранеными.

В ознаменование героической обороны главной базы Черноморского флота 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону Севастополя». 8 мая 1965 года Севастополю было присвоено звание «город-герой».

Исторические источники:

Героическая оборона Севастополя 1941-1942 гг. Сборник документов и материалов. Симферополь, 1946;

Крым в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг: сборник документов и материалов. Симферополь, 1973;

Великая Отечественная война. 1941-1945. Т. 1. Роль Крыма в войне. Документы и материалы. М., 2014.

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