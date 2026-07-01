СЕУТЫ ВЗЯТИЕ (Conquista de Ceuta)

Сражение между войсками королевства Португалии и войсками султаната берберской династии Маринидов Феса 22.08.1415; захват города Сеуты португальцами, начало мировой экспансии Португалии.

К завоеванию Сеуты Португалию побудил ряд различных причин. Сеута – богатый торговый город, один из важнейших городов мусульманского Запада с населением ок. 30 тыс. чел., конечный пункт караванов с золотом из Судана и специями из Индии. Сеута контролировала торговые потоки западного Средиземноморья, которые португальские купцы стремилась перенаправить в Лиссабон.

Как стратегически важный пункт Сеута господствовала над плаванием в Гибралтарском проливе; она была военной базой берберийских пиратов, постоянно угрожавших берегам португальского Алгарви.

Перед новой Ависской династией стояла задача утвердить значимость португальского королевства в рамках иберийских монархий. Соперничество с Кастилией не исчезло, Кастилия стремилась к экспансии в Северной Африке, тем более что Сеута поддерживала Королевство Гранада.

Несмотря на то, что Реконкиста в Португалии закончилась в 13 в., религиозное рвение и дух крестового похода при поддержке папства также имели место.

В социальном отношении заморское завоевание было средством удовлетворить португальскую знать, предоставив ей новые земли, владения и ренты. Городская верхушка стремилась к новым рынкам и торговым преимуществам. Заинтересованность низших слоёв общества неочевидна.

Кроме того известно, что существовала необходимость посвятить инфантов, сыновьей Жоана I в рыцари, что могло быть совершено или на турнире, или в сражении.

Подготовка при соблюдении максимальной секретности велась в течение четырёх лет. Три старших сына Жоана I – Дуарте, Энрике и Педру принимали активное участие в приготовлениях, строительстве кораблей. Разведчики (приор госпитальеров Алвару Гонсалвеш Жемелу и глава флота Афонсу Фуртаду де Мендонса) под предлогом поисков невесты для инфантов собрали информацию о Сеуте. Результаты их миссии обсуждал совет в Синтре и принял решение о вторжении.

Флот с пехотой перебазировался из Порту в Лиссабон в мае 1415 г. В итоге флот состоял из 212 судов (59 галер, 33 кораблей, 120 малых и транспортных судов); часть судов была взята в Галисии, Франции, Англии, даже в Германии. Португальские войска во главе с королём Жоаном I и инфантом Энрике (Энрике Мореплаватель) насчитывали 7000–7500 «homens de armas», 5000 арбалетчиков, 20000–21000 пехоты (всего 32000–33500 чел.), включая наёмников: немцев, англичан, поляков и французов. Плыли инфанты Дуарте, Педру, бастард граф де Барселуш, коннетабль Нуналвареш Перейра, магистр Ордена Христа Лопу Диаш де Соуза, адмирал Лансероте, представители высшей португальской знати.

Из Лиссабона флот вышел 25.07.1415 в направлении Лагуша, где 27 июля впервые публично заявили о цели экспедиции. Папская булла благословила участников. Далее флот проследовал в Фару и Тарифу. Гибралтарский пролив пересекли ночью 9 августа. Шторм разметал флот и вновь он объединился в бухте Сеуты 20 августа.

21 августа началась высадка, которой, по всей вероятности, командовал инфант Энрике. Численность войск мавров неизвестна. Гарнизон Сеуты пытался сопротивляться, но в целом атака застала защитников города врасплох. Утром 22 августа Сеута была захвачена. Получил ранение инфант Энрике. Потери португальцев – убитыми 8 человек; мавров – несколько тысяч убито и взято в плен, захвачена 1 пушка. Большая часть жителей во главе с правителем Салахом Бен Салахом бежала.

24 августа переосвятили мечеть в церковь, отслужили первую мессу, трое инфантов были посвящены в рыцари их отцом, Жоаном I.

В Сеуте был оставлен гарнизон в 2700 человек, назначен епископ. Спустя 13 дней войска возвратились в Лиссабон.

Марокканцы безрезультатно пытались вернуть Сеуту в 1418 и 1419 гг. Сеута оставалась вынужденной рассчитывать на собственные силы в течение долгого времени, пока не были взяты Алкасер Сегер (1458), Арзила и Танжер (1471). Город был признан португальским владением по Алкасовасскому (1479) и Тордесильясскому (1494) договорам.

После завоевания часть населения покинула город; торговые пути нарушились. Несмотря на то, что город находился в климатически благоприятной зоне, постоянное состояние войны мешало стабильному сельскому хозяйству и выращиванию зерновых. Необходимость военной поддержки африканского плацдарма заставила инфанта Педру в одном из писем написать: «Сеута – громадная пропасть для народа нашей земли, оружия и денег». В 17 в. Сеута не признала португальского короля Жоана IV и осталась принадлежащей Испании, что было зафиксировано Лиссабонским договором 1668 г.

Захват Сеуты стал первым сражением периода правления Ависской династии за пределами континентальной Португалии и началом португальской экспансии в Африке; его дата считается началом эпохи Великих географических открытий.

Исторические источники:

Zurara Gomes Eanes de. Crônica da Tomada de Ceuta por el-rei D. João I. Sintra, 1992

Mestre Mateus Pisano. Livro da Guerra de Ceuta escrito por Mestre Mateus de Pisano em 1460. Vertido em português por R. Corrêa Pinto. Lisboa, 1915

La Sale Antoine de. Le reconfort de Madame de Fresne. Exeter, 1979

Автор статьи А.П. Черных