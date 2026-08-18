СЕУЛ

Сеýл ( кор. Соуль — «столица») — столица и крупнейший город Республики Корея (РК), административный, экономический, культурный и исторический центр страны. Расположен на северо-западе РК, на р. Ханган, вблизи Желтого моря, в 24 км от границы с КНДР. Единственный в РК город особого подчинения. Разделен на 25 муниципальных округов. Численность населения — около 9,4 млн человек (2022). Является ядром одной из крупнейших в мире агломераций, где проживает более половины (свыше 20 млн человек) населения страны.

На территории С. найдены памятники неолита (поселение Амсадон). В источниках С. впервые упоминается как Виресон и позже как Хансон — столица раннего Пэкче , которая в 475 была завоевана Когурё . В VI в. — центр округа в Силла . В эпоху Корё с 1067 здесь временами находилась Южная столица. Через два года после основания Чосона в 1394 сюда была перенесена его столица, называвшаяся Ханян. Во время японской аннексии город был переименован в Кёнсон ( яп. Кэйдзе). После обретения независимости с 1946 используется современное название. До 1956 также считался номинальной столицей КНДР. Во время Корейской вой­ны 1950 – 1953 С. дважды переходил из рук в руки и сильно пострадал, но был быстро восстановлен после ее окончания. В 1988 стал столицей XX летних Олимпийских игр, в 2002 — одним из мест проведения чемпионата мира по футболу.

Рекой делится на историческую северную и современную южную часть. От старого города периода Чосон сохранились крепостные ворота Намдэмун и Тондэмун, в центре расположены пять дворцово-парковых ансамблей (Кёнбоккун, Токсугун, Кёнхигун, Чхангёнгун и Чхандоккун), ритуальный комплекс Чонмё, на окраине — курганы правителей династии Ли . Город с четырех сторон окружен горами, на южной (Намсан) возвышается Сеульская телевизионная башня, под северной (Пугаксан) разместилась президентская резиденция Чхонвадэ. К югу от р. Ханган, в районе Каннам расположен экономический центр С., являющегося одним из крупнейших промышленных и финансовых мегаполисов Вост. Азии и мира. Здесь располагаются штаб-квартиры многих корпораций. С. входит в список самых дорогих городов мира. Главные отрасли экономики города: торговля, телекоммуникации, электроника, строительство, машиностроение. В С. в 2017 возведено одно из высочайших зданий в мире Lotte World Tower (555 м).

С. — важный транспортный центр. С 1974 действует один из самых больших метрополитенов в мире (свыше 300 станций). Рядом с городом в 2001 построен Инчхонский аэропорт — один из крупнейших в мире. С 2004 введены скоростные поезда KTX (Korea Train Express). В С. находятся десятки музеев, включая Национальный музей Кореи, многочисленные галереи, выставочные центры и другие учреждения культуры. Здесь расположены и ведущие университеты страны: Сеульский, Корё, Ёнсэ и др.

Лит. : Курбанов С. О. С блокнотом по Корее: записки востоковеда. СПб., 2017; Кирьянов О. Южная Корея. М., 2021; Ланьков А. Н. Корея: рывок в современность. Новосибирск, 2021. М. А. Стоякин .