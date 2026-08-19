СЕСЛАВИН, АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ

Сеслáвин (Сеславен) , Александр Никитич (08.1780, с. Есемово, Ржевский уезд, Тверская губ. — 25.04[07.05].1858, там же) — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Отечественной вой­ны 1812 и Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 , один из руководителей партизанских отрядов в 1812.

Из дворян. В 1798 окончил Артиллерийский и инженерный кадетский корпус. В 1805–1807 участвовал в вой­нах антифранцузских коалиций (см. Наполеоновские вой­ны ). С 1807 — в отставке. В 1810 поступил волонтером на службу в Молдавскую армию, участвовал в Русско-турецкой вой­не 1806–1812 (см. Русско-турецкий вой­ны XVII – XIX вв. ). С 1811 — адъютант военного министра М. Б. Барклая де Толли .

С началом Отечественной вой­ны 1812 сражался в арьергарде 1-й Западной армии. Во время Бородинского сражения отличился при отражении атак на Центральную батарею (батарея Раевского), награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. С сентября возглавил армейский партизанский отряд, действовавший на Боровском направлении. В октябре первым получил сведения об оставлении неприятелем Москвы. Отличился в сражениях при Вязьме (октябрь 1812) и Ляхово (ноябрь 1812). По итогам вой­ны 1812 произведен в полковники, назначен командиром Сумского гусарского полка и пожалован во флигель-адъютанты. В ходе Заграничных походов русской армии, командуя летучим отрядом, отличился в сражениях при Дрездене (август 1813) и в Лейпцигском сражении . В августе 1820 уволен от службы.

Лит .: Хатаевич Н. Л. Партизан А. Н. Сеславин. М., 1973; Валькович А. Александр Никитич Сеславин // Сборник Герои 1812 года. М., 1987. Н. А. Копылов.