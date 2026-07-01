СЕРВИЙ ТУЛЛИЙ

Сéрвий Тýллий ( лат. Servius Tullius) — шестой римский царь (578–534 до н. э.), сын рабыни, усыновлен и сделан наследником царем Тарквинием Древним. По другой версии, им был некий этруск Мастарна, поселившийся со своими сородичами в Риме на Целийском холме. Став царем, провел целый ряд реформ, в частности, ввел податную систему ценза, разделившую римлян на 5 имущественных классов, определявших их положение в римском вой­ске и степень участия в голосовании на народном собрании. С более обеспеченных граждан взимался более высокий налог, а низший, 5-й класс был освобожден от налога, однако центурии первых двух классов имели преимущество в голосовании, тогда как последний класс играл в выборах чисто символическую роль. С. Т. также известен сооружением городской стены, остатки которой дошли до наших дней. Общественные земли, находившиеся в ведении отцов-сенаторов, он разделил между бедняками. Он же провел 50 законов о контрактах и правонарушениях, облегчивших положение должников. Власть сената он поставил под свой контроль, патрициев он переселил с холмов вниз на Патрицианскую улицу. В области международного права он укрепил Латинский союз, сделав его центром храм Дианы в Риме, в котором ежегодно проводились собрания представителей всех городов союза, где ими выносились общие судебные и военно-политические решения. Был заколот и раздавлен под колесами колесницы своей младшей дочери Туллии, организовавшей заговор вместе со своим мужем Тарквинием .

Лит .: Thomsen R . King Servius Tullius. A historical synthesis. Copenhagen, 1980; Кофанов Л. Л . Сервий Туллий и его нечестивая дочь Туллия // Цареубийства. Гибель земных богов. М., 1998. С. 15–26. Л. Л. Кофанов.