СЕРВИЙ, МАВР ГОНОРАТ (лат. Maurus Honoratus Servius)

Римский грамматик IV в., автор комментариев к поэмам Вергилия.

Сервий был учеником грамматика Элия Доната. О его жизни нам ничего не известно; Макробий в «Сатурналиях», выводя его одним из собеседников в диалоге об «Энеиде», отзывается о нем как о выдающемся знатоке Вергилия и сообщает, что в Риме Сервий ежедневно выступал с публичными лекциями, где комментировал текст Вергилия.

Под именем Сервия сохранились несколько произведений: «Пояснение к "Грамматике" Доната», три исследования по метрике («О ста стихотворных размерах», «О метрике Горация» и «О долготе конечных слогов»), принадлежность которых ему оспаривается, и критико-литературный комментарий к Вергилию. В основе этого труда находится утраченный комментарий Доната. Комментарий Сервия дошел до нас в двух редакциях: одна редакция, скорее всего, предназначенная для преподавания, содержит анализ языка и стиля «Энеиды», «Георгик» и «Буколик». Вторая редакция, расширенная, содержит важную информацию о религии, мифологии, мантике, риторике, праве, римском государственном устройстве и других областях римской жизни. Во много эти знания почерпнуты из сочинений Варрона. Сервий, как и Макробий, убежден в том, что Вергилий – источник универсального знания обо всех сферах жизни, именно тогда начинает складываться образ Вергилия-мудреца, который мы встречаем у Данте.

Сочинения :

Servii Grammatici qui feruntur In Vergilii carmina commentarii / Ed. G.C. Thilo, H. Hagen. Vol. 1-3. Leipzig, 1881-1902;

Вергилий. Энеида. Сервий. Комментарии к «Энеиде» / Пер. Н.А. Федорова. М., 2001.