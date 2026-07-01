СЕРВАЖ

Сервáж ( фр . servage; англ . serfdom, от лат . servus — «раб») — принятое в историографии наименование системы личной зависимости в средневековой Зап. Европе. В русском языке понятие «С.» часто используется как синоним крепостной зависимости (см. Крепостное право ), хотя с этим согласны не все историки. В историографии сервами называют категорию крестьян (обозначались как словом servus и его производными, так и другими терминами), наиболее ограниченных в личных и хозяйственных правах и зависимых от своего сеньора. Серв обычно держал земельный надел, но был почти полностью лишен гражданских прав (существенно ограничен в праве на брак, не мог быть свидетелем в суде, распоряжаться своим имуществом и др.). Этот статус передавался по наследству. Серв был обязан платить различные подати в пользу сеньора, однако не мог быть продан без своей земли. В XII–XIV вв. многие сервы в Зап. Европе добились улучшения своего положения, в том числе уничтожения личной зависимости (путем выкупа личных повинностей, законодательных ограничений). Официально С. был упразднен во Франции в ходе Французской революции XVIII в. , в других странах — в результате реформ гражданского законодательства в XIX в.

Лит .: Бессмертный Ю. Л. Северо­французский серваж: к изучению общего и особенного в формах феодальной зависимости крестьян // Средние века. Вып. 33. 1971. С. 61–80; Bonnassiе P. Survie et extinction du régime esclavagiste dans l’Occident du haut Moyen Âge (IVe–XIe siècle) // Cahiers de civilisation médiévale. Vol. 28. 1985. P. 307–343. С. Г. Мереминский.