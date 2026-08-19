СЕРВАНТЕС СААВЕДРА, Мигель де (исп. Miguel de Cervantes Saavedra)

Испанский писатель. В первую очередь известен как автор романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», который до сих пор остается одним из наиболее популярных и влиятельных литературных произведений.

Хотя многие исследователи отмечают, что восприятие главного героя романа со временем значительно эволюционировало, и дон Кихот, выведенный автором как персонаж комический, ныне воспринимается как персонаж почти исключительно трагический.

Родился Сервантес в семье лекаря, происходящего из старинного, но обедневшего дворянского рода. Об образовании будущего писателя достоверных сведений нет, кроме предположений, что он посещал колледж иезуитов . Некоторые биографы выдвигают гипотезу, что он учился в Саламанкском университете. Достоверно известно, что он был учеником Хуана Лопеса де Ойоса – испанского гуманиста, последователя Эразма Роттердамского. Именно его рекомендация помогла Сервантесу получить место в свите чрезвычайного посла Папы Пия V, в составе которой в 1569 г. он покидает Испанию. Есть версия, что он бежал из страны, опасаясь ареста за убийство на дуэли. На следующий год, оставив свиту посла, Сервантес вступает в испанскую армию.

В 1570 г. в морской битве при Лепанто он получил несколько ранений. Одно из них стало причиной паралича левой руки. В 1575 г. корабль, на котором Сервантес плыл из Италии на родину, был захвачен пиратами. Следующие пять лет Сервантес провел в алжирской тюрьме. Известно о нескольких попытках побега Сервантеса из заключения. В 1580 при содействии Ордена Святой Троицы он был выкуплен из плена. Вернувшись в Испанию, Сервантес возвращается на военную службу, однако, вскоре оставляет ее навсегда. В последующие несколько лет, видимо, пытается зарабатывать литературным творчеством. В 1585 г. он публикует пасторальный роман «Галатея», не снискавший успеха, и около двух десятков пьес (большинство из них до наших дней не дошли), которые ставились, но успеха опять-таки не имели. Поэтому в 1587 г. Сервантес перебрался в Севилью, где получил место комиссара по срочным заготовкам для «Непобедимой Армады». А в 1594 г. - место сборщика налоговых недоимок. Но гражданская карьера, как и военная, не сложилась. Вместо финансового благополучия, она принесла ему три заключения в тюрьму (1592, 1597, 1602). В 1604 г. Сервантес оставляет службу и переезжает в Вальядолид.

В 1605 г. выходит первый том «Дон Кихота». Считается, что роман начат в 1602 г. году в тюрьме Севильи. Вторая часть романа была напечатана в 1615 г., после появления годом ранее лже-продолжения за авторством некого Алонсо Фернандеса Авельянеды. Однако даже всеевропейский успех романа достатка Сервантесу не принес. В промежуток между выходом первого и второго тома «Дон Кихота» Сервантесом были опубликованы «Назидательные новеллы» (1613) и поэма «Путешествие на Парнас» (1614). В 1615 г. были изданы «Восемь комедий и восемь интермедий». И уже после смерти писателя вышел роман «Персилес и Сихизмунда» (1617).

Накануне смерти Сервантес принял постриг и был похоронен за счет братства терциариев. Могила его была утеряна в XVII веке и обнаружена лишь в 2015 году.

Издания:

Angel Valbuena Prat ed., Miguel de Cervantes, Obras Completas, Aguilar, Madrid, 1962; Сервантес М. Собрание сочинений в 5 т. \Под ред. Ф. В. Кельина. - М.: Правда, 1961. Иллюстрации: Хуан Мартинес де Хауреги. Портрет неизвестного. Предположительно Мигеля де Сервантеса, ок. 1600.

Автор статьи: Е. Е. Крылова