СЕРТОРИЙ, КВИНТ (лат. Quintus Sertorius)

Римский полководец и политик эпохи Поздней республики.

Родился в сабинском г. Нурсия. По утверждению Плутарха , он рано потерял отца, и его воспитывала мать (Plut. Sert., 1). В молодости он усердно изучал право и успел снискать в Риме некоторую известность и как юрист и как оратор, но вскоре началась война с кимврами и тевтонами, выявившая, что его настоящее предназначение – военная карьера. Его первая кампания – под началом проконсула Кв. Сервилия Цепиона в 105 г. до н.э. против тевтонов, когда ему удалось уцелеть в злосчастной для римлян битве при Араузионе. В 102 г. до н.э. в новой кампании против тевтонов его командиром был Гай Марий, посылавший Сертория на разведку во вражеский стан (ibid., 3); он участвовал также в битве при Аквах Секстиевых, в которой тевтоны были разбиты.

С 97 по 93 гг. до н.э. он служил военным трибуном под командованием Тита Дидия в провинции Испания, где римляне подавляли восстание кельтиберов. Он был удостоен чрезвычайно почетной воинской награды – «венок из зелени (травы)» (corona graminea, или obsidionalis – «осадная корона») (Sall. Hist., I. 88 = Gell. II, 27,2; Plin. XXII,12). В 90 г. до н.э., когда началась Союзническая война, будучи квестором, он был отправлен в Цизальпинскую Галлию , получив приказание «собирать воинов и готовить оружие» (Plut. Sert., 4), что он со рвением принялся выполнять. В одном из боев он лишился глаза, приобретя тем самым еще большую популярность у чествовавшего его народа. Плутарх сообщает, что он попытался стать народным трибуном, но Сулла помешал ему в этом (ibid.). Когда началась первая гражданская война (88 г. до н.э.), Серторий твердо встал на сторону Мария и Цинны. Херонейский историк особо отмечает, что из всех марианских вождей один Серторий не запятнал себя жестокими репрессиями против оптиматов и даже перебил тех рабов – сторонников Мария, которые убили своих хозяев и бесчинствовали по отношению к их семьям (ibid., 5).

В 83 г. до н.э. Сулла возвращается в Италию, и начинается новый виток гражданской войны. Серторий – претор – выполнял сначала военные поручения консулов Л. Корнелия Сципиона Азиатика и Г. Норбана, но видя бездарность руководства и понимая невозможность удержания Рима, отправился через Этрурию в Испанию – свою провинцию. Там ему удалось не только закрепиться, но создать что-то вроде марианского правительства в изгнании или альтернативную диктатуре Суллы власть: он даже собрал «Сенат» из 300 римских эмигрантов, назначая из них квесторов и преторов (Plut. Sert., 22).

Политика, которую проводил в Испании Серторий, была, по сути, той моделью романизации, которую римляне позже, в императорское время, весьма успешно применяли в своих провинциях. Марианский полководец заботился о процветании Испании и о приобщении местных жителей – иберов – к римской культуре: он открывал школы, привлекал иберов на службу, карал за бесчинства против населения и т.д. За это необычное для римских наместников гуманное отношение испанцы поддерживали Сертория. В то же время он предпринял меры по укреплению обороноспособности провинции: по его приказу строились триеры , изготавливались военные машины, все римские переселенцы и беглецы несли службу (Plut. Sert., 6; 14). Весьма дальновидной была и его внешняя политика. Союзниками Сертория были киликийские пираты; он заключил также договор с понтийским царем Митридатом VI (Plut. Sert., 23-24). Понятно, что вся эта внутренняя и внешняя активность марианского полководца вызывала опасения в Риме.

Серторий был превосходным полководцем, и, несмотря на превосходство в силах в течение нескольких лет римляне не могли одолеть его: он разбил несколько высылаемых против него отрядов, а в 79 г. до н.э. нанес поражение проконсулу Дальней Испании, авторитетному полководцу Кв. Метеллу Пию (App. B.C. I, 108; Plut. Sert., 12-13). В 77 г. с проконсульскими полномочиями против Сертория был отправлен молодой, но уже зарекомендовавший себя как хороший полководец Помпей (Liv. Per. 91; Plut. Pomp. 17, 1; App. B.C. I, 108), а в 75 г. до н.э. Помпей был разбит в сражении при р. Сукроне, ранен и едва не попал в плен – его спас пришедший ему на помощь Метелл Пий (он был опять послан в Испанию в качестве проконсула) (Plut. Sert., 19; Pomp., 19).

Но тут удача улыбнулась римлянам: против Сертория возник заговор. Заговорщики – римские эмигранты во главе с М. Перперной – не понимали планов Сертория, выражали недовольство предпочтением, которое их командир зачастую оказывал кельтиберам (App. B.C. I, 112). Во время пира, устроенного Перперной в Оске, Серторий и его испанская охрана были заколоты (традиционная датировка – 72 г. до н.э., хотя в некоторых последних работах дается 73 г. до н.э.). После гибели Сертория армию марианцев возглавил Перперна. Испанцы покинули ее ряды, и Помпею не стоило труда в первом же сражении разгромить нового предводителя марианцев. Перперна был захвачен в плен и казнен. (Liv. Per. 96; App. B.C. I, 113-114; Plut. Sert., 25-28; Pomp. 20; Vell. II, 30, 1).

Исторические источники:

Плутарх. Сравнительные жизнеописания: Серторий. Помпей;

Аппиан. Гражданские войны. I.