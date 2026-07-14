СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

Сьéрра-Леóне (Республика Сьерра-Леоне) — государство в Зап. Африке, граничит с Либерией на юго-востоке, с Гвинеей на севере и северо-востоке, с запада омывается Атлантическим океаном. Площадь — 71 740 кв. км (117-я территория в мире). Численность населения (2022, оценка) — 8 692 606 (100-е место в мире). Этнический состав (2020): темне — 36 %, менде — 33 %, лимба — 6,4 %, коно — 4,4 % и др. Ислам (суннитского толка) исповедуют 78,5 %, 20,4 % являются христианами (главным образом принадлежат к различным протестантским деноминациям), 1,1 % придерживаются африканских традиционных верований. Официальный язык — английский. Унитарное государство. Президентская республика. Президент избирается на 5 лет и может занимать пост не более двух сроков подряд. Законодательная власть принадлежит однопалатному парламенту — 146 депутатов, из которых 132 избираются прямым голосованием, а 14 — верховные вожди, избираемые от специальных округов. Срок полномочий избранных депутатов — 5 лет. Исполнительная власть осуществляется президентом, который является главой правительства и главнокомандующим вооруженными силами.

Доколониальный период. Территория С.-Л. заселена в эпоху неолита, в середине III тысячелетия до н. э. начало распространяться производство керамики, в начале I тысячелетия до н. э. — земледелие. 2 тыс. лет назад стали использоваться железные орудия. В VI–VII вв. н. э. на территории С.-Л. расселились народы лимба и буллом, которых в начале XIV в. оттеснили к океану темне, пришедшие из Фута-Джаллона (ныне Гвинея). Крупнейший народ С.-Л. менде мигрировал на ее территорию из Гвинеи примерно 400 лет назад. Основа социальной организации менде — большая семья (родители, их дети и внуки). Несколько поселений составляли вождества, вождества объединялись в раннегосударственные образования во главе с верховным вождем. В социальном плане общество менде делилось на две основные категории: свободных и рабов, границы между ними были подвижными. Главным занятием менде и основным источником доходов являлись вой­ны для захвата рабов, сельское хозяйство играло подчиненную роль.

Колониальный период. Европейцы проникли в С.-Л. в XV в. В 1482 португальцы построили форт на о. Томбо и начали вывоз рабов. Прибыльная торговля слоновой костью и рабами (с XVI в. главный товар) привлекли на побережье С.-Л. голландцев и французов, построивших там форты. Постепенно британцы вытеснили с побережья европейских конкурентов. В конце XVIII в. британские аболиционисты и филантропы организовали переселение в ­С.-Л. «черных бедняков» — африканских рабов, оказавшихся в Великобритании и получивших свободу в 1772, и солдат африканского происхождения, воевавших на стороне англичан во время Вой­ны за независимость США (1775 – 1783). Переселенцы основали поселение Гранвилл-Таун, у них были паспорта страны под названием «Провинция свободы» (1787–1791). В 1792 доставленные из Новой Шотландии (Канада) потомки рабов основали поселение Фритаун («город свободных»), которым управляла привилегированная английская «Компания Сьерра-Леоне». В 1808 Фритаун и прилегавшие к нему земли получили статус колонии британской короны. Она стала одним из центров борьбы с работорговлей, которую Великобритания запретила в 1807. Население С.-Л. существенно пополнилось за счет освобожденных рабов с перехваченных британскими военными кораблями у берегов Зап. Африки невольничьих судов. К середине XIX в. креолы (потомки освобожденных рабов) стали самой многочисленной группой населения колонии С.-Л., заняли ведущие позиции в ее экономике и во многом способствовали тому, что во 2-й половине XIX в. С.-Л. стала образовательным и культурным центром Британской Западной Африки.

В течение XIX в. британцы постепенно установили контроль над территорией современной С.-Л. Ее границы с французским владением Гвинеей были определены в 1904, с Либерией— в 1911. В 1896 над землями между Гвинеей, Либерией и колонией С.-Л. был установлен британский протекторат. В границах С.-Л. сосуществовали два колониальных образования. Коронной колонией управляли британские чиновники по британским законам, ее жители были британскими подданными, обладали определенными гражданскими правами, они избирали своих представителей в Законодательный Совет при губернаторе и в муниципалитет Фритауна, креолы могли подать в суд на европейца, если тот называл их «неграми». Население протектората находилось «под британской опекой», там была введена система косвенного управления через «туземную администрацию». В обязанности вождей, в частности, входил сбор денежного налога на хижины (введен в 1898). Три верховных вождя представляли протекторат в Законодательном совете (всего 22 члена). Это была явная диспропорция, поскольку там проживало 90 % населения. В колонии, являвшейся районом товарного сельского хозяйства, сложилась многочисленная по африканским меркам образованная прослойка и влиятельная группа торговых посредников (креолы и выходцы из Азии). В протекторате трансформация традиционных социальных структур шла гораздо медленнее.

Основой колониальной экономики С.-Л. было производство и вывоз в метрополию сырья. В XIX в. и первые два десятилетия XX в. в экспорте преобладала сельскохозяйственная продукция (пальмовое масло, орехи кола, имбирь), с 1930-х стала развиваться горнодобывающая промышленность (добыча железной руды, золота, алмазов). Основной формой антиколониального протеста в протекторате были вооруженные восстания против налога на хижины и вождей «туземной» администрации, обиравших крестьян (1898, 1931). В колонии после Первой мировой вой­ны появились политические организации — отделение Национального конгресса Британской Западной Африки (создан в 1920), программа которого предусматривала «либерализацию» колониального управления путем конституционных реформ. Более массовой и радикальной была Молодежная лига С.-Л. (создана в 1938). Во время Второй мировой вой­ны сьерра-леонская дивизия воевала в составе союзных войск в Вост. и Сев. Африке, на Среднем Востоке. Батальон из С.-Л. сражался против японских вой­ск в Бирме (ныне Мьянма). В послевоенные годы были созданы первые политические партии: креолы организовали Национальный совет колонии С.-Л., потребовавший отделения колонии от протектората. В ответ уроженец протектората Милтон Маргаи создал Народную партию С.-Л. (НПСЛ), которая выдвинула лозунг «Единая страна — единая нация». В 1952 вступила в силу новая конституция, расширившая состав Законодательного совета за счет выборных членов. В 1953 было сформировано правительство из пяти министров-африканцев. Их функции были сугубо административными, все важные решения принимали британцы. НПСЛ не ставила остро вопрос о независимости, избрала путь неспешных переговоров и компромиссов.

В 1954 резко выросли цены на пальмовое масло и рис, составлявшие основу рациона жителей страны. Профсоюзы потребовали повышения заработной платы. Длившиеся несколько месяцев переговоры между предпринимателями и профсоюзами закончились безрезультатно. 10 февраля 1955 началась всеобщая забастовка. Ситуацией воспользовались безработные и деклассированные слои: начались погромы и грабежи. Из-за актов саботажа во Фритаун прекратилась подача воды и электроэнергии, была прервана телефонная связь. Ситуация нормализовалась после ввода в столицу армейских частей, применивших оружие. Протекторат охватило мощное крестьянское восстание, в котором участвовало более 100 тыс. человек. В 1957 вступила в силу новая конституция, в соответствии с которой был учрежден парламент и создано правительство во главе с М. Маргаи, лидером НПСЛ, завоевавшей большинство мест. Под влиянием резкого подъема протестного движения часть членов партии заняли более радикальную позицию в отношении сроков и методов достижения независимости. Из НПСЛ вышла фракция Альберта Маргаи — Сиаки Стивенса. Они создали Народную национальную партию, которая выдвинула лозунг «Независимость немедленно!». В 1960 С. Стивенс создал партию Всенародный конгресс (ВК).

Независимая С.-Л. 27 апреля 1961 ­С.-Л. была провозглашена независимым государством. Первое национальное правительство возглавил М. Маргаи. На выборах 1962 его партия НПСЛ получила большинство мест в парламенте. Она проводила прозападный внешнеполитический курс, политику «открытых дверей» в отношении иностранного капитала, продвигала на ключевые посты представителей народа менде. В апреле 1964, после внезапной смерти М. Маргаи, премьер-министром стал А. Маргаи. Состоявшиеся в марте 1967 парламентские выборы выиграл ВК. 21 марта британский губернатор назначил премьер-министром С. Стивенса, он принял присягу, но был захвачен группой военных из числа сторонников А. Маргаи и помещен в тюрьму. 23 марта военных, не допустивших прихода Стивенса к власти, арестовали другие офицеры, резонно опасавшиеся, что высшие командные посты займут менде. Власть перешла к Совету национального преобразования (СНП) во главе с подполковником Эндрю Джаксон-Смитом. Он заявил, что Совет будет бороться за искоренение коррупции и оздоровление экономики. Антикоррупционные меры СНП не дали позитивных результатов, а экономическая политика привела к падению жизненного уровня населения, в том числе и армейских низов. 17 апреля 1968 группа унтер-офицеров совершила новый переворот. 26 апреля Стивенс был назначен премьер-министром, возглавив коалиционное правительство, куда вошли представители ВК, НПСЛ и независимые. Стивенс использовал неудачную попытку военного переворота в марте 1971 для подавления оппозиции. В апреле 1971 С.-Л. стала президентской республикой, на пост президента парламент назначил Стивенса. Его политическим кредо был чистый, идеологически не ориентированный прагматизм. «Неидеологической» объявил он и ВК: «Моя партия не тяготеет к какой-либо идеологии, это партия практических целей». Стивенс последовательно укреплял свою личную власть. Во время предвыборной кампании 1973 он ввел чрезвычайное положение и создал невыносимые для оппозиции условия. НПСЛ сняла своих кандидатов, и ВК получила 84 из 85 мест. На прошедших в мае 1977 парламентских выборах ВК обеспечила себе подавляющее преимущество в парламенте. 24 мая 1978 парламент одобрил новую конституцию, которая провозгласила С.-Л. однопартийной республикой и увеличила полномочия президента. Стивенс был избран президентом сроком на 7 лет. Экономическая политика Стивенса отличалась непоследовательностью и непродуманностью. В ответ на требование правительства предоставить ему контрольный пакет акций западных компаний, занимавшихся добычей железной руды и рутила, они прекратили работу. Наиболее прибыльный сектор экономики — добыча алмазов — был передан дельцам, сделавшим состояние на их контрабанде. Они выплачивали солидные «откаты» высшим государственным чиновникам. Сельскохозяйственная политика оказалась провальной. Из житницы Зап. Африки С.-Л. превратилась в импортера продовольствия. Повышение цен на нефть поставило страну на грань банкротства. Вспышки протеста беспощадно подавлялись. Во внешней политике при формальном нейтралитете Стивенс ориентировался на Запад. В 1985 президентские полномочия Стивенса истекли, 80-летний лидер решил удалиться на покой. Своим преемником он сделал генерал-лейтенанта Джозефа Момо, который воспитывался в его семье и сыграл ключевую роль в подавлении попытки переворота в марте 1971.

В октябре 1985 Момо был избран президентом. Ему не удалось улучшить экономическое положение, он затягивал принятие новой конституции и переход к многопартийной системе. В 1991 в С.-Л. вторглись отряды Национально-патриотического фронта Либерии (НПФЛ), который вел боевые действия против правительственных вой­ск. Лидер НПФЛ Чарльз Тейлор был крайне заинтересован в дестабилизации положения в С.-Л. Она была тыловой базой ЭКОМОГ, вооруженных сил Экономического сотрудничества стран Западной Африки (ЭКОВАС), чье вмешательство помешало Тейлору овладеть Монровией . Вместе с НПФЛ боевые действия против режима Момо начали и сьерра-леонские повстанцы, создавшие Революционный объединенный фронт (РОФ) во главе с капралом Фоде Санко, прошедшим курс обучения методам партизанской вой­ны в Ливии. За несколько месяцев РОФ установил контроль над районами добычи алмазов на юго-востоке С.-Л. вблизи с границей с Либерией. Боеспособность правительственной армии, которой месяцами не платили жалования, была низкой. В апреле 1992 произошел военный переворот, власть захватил Национальный временный правящий совет во главе с капитаном Валентайном Страссером. Он отверг предложение Санко начать мирные переговоры, организовал против РОФ контрпартизанскую вой­ну. В ответ РОФ развернул жесточайший террор против мирного населения. Санко «обогатил» репрессивный набор африканских гражданских вой­н (казни, пытки, изнасилования) чудовищным новшеством: ввел практику массовой ампутации конечностей и других частей тела у военнопленных и гражданских лиц, заподозренных в лояльности к правительству. РОФ поставил под ружье тысячи подростков, из которых в специальных лагерях готовили жестоких убийц и садистов. На паях с Тейлором Санко организовал масштабный вывоз алмазов за границу в обмен на оружие. К 1995 РОФ контролировал большую часть территории С.-Л., его отряды находились в нескольких милях от Фритауна. В марте 1995 Страссер обратился за помощью к внешним силам, воспользовшись услугами южноафриканской охранной фирмы (Executive Outcomes, EO). Не прошло и месяца, как отряды РОФ были отброшены от столицы и выбиты с алмазных копей. Однако РОФ сохранил основные силы и продолжал контролировать обширные районы. Страссер решил передать власть гражданским политикам, назначил выборы, снял запрет на деятельность политических партий. 17 января 1996 в С.-Л. произошел очередной военный переворот. Власть захватила группа офицеров во главе с бригадным генералом Джулиусом Био. На состоявшихся в марте 1996 президентских выборах победил лидер НПСЛ Ахмад Кабба. В ноябре 1996 Кабба и Санко подписали мирное соглашение, РОФ получил легальный статус. В мае 1997 последовал новый военный переворот. К власти пришел Революционный совет вооруженных сил (РСВС) во главе с майором Полем Коромой. Он опирался на этнические группы востока, где РОФ пользовался большим влиянием. РСВС и РОФ заключили соглашение о разделе власти, отряды Фронта получили возможность свободно перемещаться по стране и беспрепятственно вошли в столицу. В феврале 1998 во Фритауне высадился военный контингент ЭКОМОГ, что РСВС и РОФ расценили как внешнюю агрессию. Их части оказали упорное сопротивление силам ЭКОМОГ, состоявшим в основном из нигерийцев. Вернувшийся в президентское кресло Кабба приказал расследовать преступления режима РСВС/РОФ. Суд приговорил к смертной казни 47 человек, включая Санко. Под лозунгом освобождения Санко РОФ устроил очередную эскалацию боевых действий и в январе 1999 на время захватил Фритаун. Кабба был вынужден пойти на компромисс, выпустил Санко из тюрьмы и начал с ним переговоры, которые завершились подписанием мирного соглашения в Ломе 7 июля 1999. Для контроля за соблюдением соглашений в ноябре 1999 по решению Совета Безопасности в С.-Л. был введен контингент вой­ск ООН. РОФ не допустил проникновения голубых касок на половину территории страны. Весной 2000 несколько сотен британских коммандос при поддержке авиации разгромили костяк армии РОФ. Санко был лишен всех постов, арестован 17 мая 2000 и умер в заключении 29 июля 2003. Разоружение отрядов РОФ завершилось к концу 2001. 18 января 2002 президент Кабба объявил об окончании гражданской вой­ны. Она унесла, по разным подсчетам, от 50 до 200 тыс. жизней, более половины из примерно 6 млн сьерра-леонцев стали беженцами.

На состоявшихся в мае 2002 президентских и парламентских выборах победу одержали А. Кабба и его партия НПСЛ. Администрация Каббы сосредоточилась на обеспечении внутренней безопасности и восстановлении экономики. После ухода миротворцев ООН в 2005 гарантом стабильности стала армия С.-Л. Удалось оживить горнодобывающую промышленность, но ­С.-Л. остается одной из беднейших стран мира. В 2007 президентом был избран кандидат от ВК Эрнест Корома, а ВК завоевало большинство мест в парламенте. Приоритетными целями администрации Коромы были преодоление последствий гражданской вой­ны и борьба с коррупцией. В его правление в горнодобывающую промышленность были привлечены крупные иностранные (в основном китайские) инвестиции. Корома был переизбран на второй срок в 2012. На выборах 2018 президентом был избран кандидат от НПСЛ Д. Био, парламентские выборы выиграл ВК. На президентских и парламентских выборах в 2023 президентом был избран Д. Био, большинство мест в парламенте завоевала НПСЛ.

Ист. : История Африки в документах, 1870–2000. В 3-х т. / Под общ. ред. А. Б. Давидсона. М., 2005, 2007.

Лит. : Зотова Ю. Н., Смирнов Е. Г., Френкель М. Ю. История Сьерра-Леоне в новое и новейшее время. М., 1994; Conteh-Morgan E., Dixon-Fyl, M. Sierra-Leone at the End of the Twentieth Century: History, Politics and Society. Berne, 1999; Gberie L. A Dirty War in West Africa: the RUF and the Destruction of Sierra-Leone. Bloomington, 2005. С. В. Мазов.