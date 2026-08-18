СЕРОВ Вадим Валентинович
Доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений исторического факультета Алтайского государственного университета.
Родился 20.08.1966, г. Барнаул. Окончил Алтайский государственный университет в 1992 г.
Кандидат исторических наук, 1997 г. Докторская диссертация: «Финансовая политика императоров Ранней Византии в VI веке». (Тюменский госуниверситет, 2010 г. )
Доктор исторических наук, доцент (2000), профессор кафедры всеобщей истории и международных отношений исторического факультета Алтайского государственного университета.
Область научных интересов:
История позднеантичного государства;
История европейского Средневековья;
источниковедение Рима и Византии.
Сочинения:
Автор более 50 работ по истории Поздней Римской империи и ранней Византии, нумизматике.
«Преторский» фоллис и налоговая политика Констанция II // Актуальные вопросы истории, историографии и межд. отношений: Сб. науч. ст. Барнаул, 1996;
Эволюция процедуры сбора налогов в ранней Византии в конце III – начале VI вв. // Античная древность и средние века. Вып. 30. 1999;
Финансовая политика ранневизантийского императора (анализ мероприятий Анастасия I). Барнаул: Алтайский полиграфический комбинат, 2000;
Административная политика ранней Византии. I. Антикоррупционные меры // Античная древность и средние века. Вып. 31. 2000;
К вопросу о месте курий в ранневизантийском государстве: финансовый аспект // Византийский временник. Т. 60. 2001;
Principles of Justinian’s financial policy // XXe Congrès International des études byzantines. Pré-actes. III. Communications libres. Paris, 2001;
Периодизация финансовой политики императора Юстиниана I // Античная древность и средние века. Вып. 32. Екатеринбург, 2001.