СЕРГЕЕВИЧ Василий Иванович

Историк государства и права.

Окончил юридический факультет Московского университета (1858). В 1863-65 проходил стажировку за границей. Магистерская диссертация: «Вече и князь: Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей» (1867). Докторская: «Задача и метода государственных наук» (1871). Доцент (1868), профессор (1871) МУ. Ординарный профессор Петербургского университета (1872). Декан юридического факультета (1888-96), ректор (1897-99) ПУ. В 1906 член Государственного совета .

Испытал сильное влияние социологической школы права. Выступал категорическим противником теории родового быта, считая, что князья не наследовали власть, а добывали ее. Рассматривал вече как проявление личной свободы, при этом считая древнерусское общество социально однородным.

Сочинения:

Вече и князь: Русское государственное устройство и управление во времена князей Рюриковичей: Исторические очерки. М., 1867;

Задача и метода государственных наук: Очерки современной литературы. М., 1871;

Древности русского права. СПб., 1890-1911. Т. 1-3.