СЕРЕБРЯНСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ

Биография и научная деятельность

Происходил из духовного сословия. В 1886 г. окончил Псковское духовное училище, а затем продолжил духовное образование в городской семинарии. Служил псаломщиком при Петропавловском соборе. В 1894 г. сдал вступительные экзамены в Варшавский университет, после первого курса оставил занятия и отправился в Москву. Серебрянский решил продолжить духовное образование и успешно сдал экзамены в Московской духовной академии . В 1898 г. окончил ее кандидатом богословия. После этого Николая Ильича определили на помощника инспектора в Смоленской духовной семинарии. С конца 1899 г. служил учителем греческого языка в Торопецком духовном училище. В 1903 г. вернулся на родину и снова стал преподавателем Псковской семинарии, одновременно занимался устройством библиотеки. С 1906 г. помимо истории, Серебрянский учил греческому языку. Одновременно входил в Псковский историко-археологический комитет. В 1909 г. переехал в Москву, где служил правщиком в типографии. Состоял в Обществе истории и древностей российских . В августе 1909 г. защитил магистерскую диссертацию «Очерки по истории монастырской жизни в Псковской земле». В 1910 г. вышедшая книга ученого была удостоена Большой Уваровской премии, в научном сообществе получила благосклонную оценку. В 1915 г. вышло его следующее сочинение: «Древнерусские княжеские жития (обзор редакций и тексты)». Сочинение Серебрянский представил к защите в качестве докторской диссертации, и 10 мая 1916 г. автору была присуждена ученая степень доктора церковной истории. После этого он начала преподавать на кафедре истории русской церкви в Московской духовной академии и переехал в Сергиев Посад . После событий Октябрьской революции преподавал в нескольких учебных заведениях в разных уголках страны. В 1923 г. Серебрянский начал работать в Славянской научной комиссии при отделении русского языка и словесности Академии наук, одновременно работал в Библиотеке академии наук в Ленинграде, где занимался систематизацией каталога книг на чешском языке. В 1930 г. славянское отделение библиотеки было ликвидировано, многие книги были изъяты в другие библиотеки. 22 декабря 1930 г. Серебрянского арестовали в числе других 115 историков по сфабрикованному обвинению в участии деятельности подпольной организации: «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России». Приговорён к 10 годам лагерей на Соловках, но через год его выслали в Судиславль Костромской области. В 1938 г. подвергнут повторному аресту, приговорён к 5 годам лагерей и отправлен в Сиблаг, где и скончался. Точное место захоронения неизвестно.