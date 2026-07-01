СЕРЕБРЕННИКОВЫ

Основателем купеческой династии Серебренниковых считается Борис . Дата его рождения неизвестна. Томский купец с середины XVIII в. Умер позднее 1766 г. Семья: супруга – Устинья Ивановна; дети: Федор, Михаил.

Сын Бориса Серебренникова Федор Борисович родился в 1754 г. Записался в купцы 3-й гильдии. Специализировался на гужевой транспортировке грузов. Приобрел речные суда, на которых также переводил груз. Владелец трех лавок в каменном гостином ряду. Участвовал в общественной жизни: гласный Томской городской думы, с 1806 г. – бургомистр. Умер в 1815 г. Семья: первая супруга – Татьяна Ивановна Гундюхина, вторая супруга – Степанида Дмитриевна Неупокоева; дети: Ефим, Петр, Павел, Виналий, Евгений, Велентин.

Сын Бориса Михаил Борисович родился по одним данным в 1760 г., по другим – в 1766 г. Вел совместное дело с братом Федором, после смерти которого записался 3-ю гильдию, а в 1821 г. – во 2-ю гильдию. Позднее перешел в 1-ю гильдию. Торговал отечественными и китайскими товарами. Владелец пяти лавок, винного погреба, речных судов. Занимался перевозкой грузов, в основном чая. Общественная жизнь: в разные годы исполнял должности бургомистра, гласного Томской городской думы, городского головы; был старостой Богоявленской церкви; активно жертвовал на благотворительность. Умер в 1835 г. Семья: первая супруга – Матрена Васильевна Сухова, вторая супруга – Авдотья Андреевна Баранчукова; дети: Федор, Аксинья, Ефрем, Феоктиста, Федор, Александр, Алексей.

Сын Федора Борисовича Ефим Федорович родился по одним данным в 1785 г., по другим – в 1789 г. в Томске. Занимался семейным делом. В 1814 г. переехал в Москву. В 1820 г. возвратился в Сибирь, обосновался в Тобольске. Занимался закупкой и доставкой армейской амуниции и обмундирования, поставлял соль в казну. Решением губернского суда на имущество С. в Томске накладывалось «запрещение» из-за махинаций. В 1812 г. был томским бургомистром. Умер в 1833 г. в Тобольске.

Сын Федора Борисовича Петр Федорович родился по одним данным в 1788 г., по другим – в 1791 г. Первоначально занимался семейным делом, с 1815 г. занимался в купцы 3-й гильдии. Продавал товарами в Томске и Томском уезде. Приобрел акции Российско-Американской компании. Взял в аренду кожевенную мануфактуру П.Ф. Шумилова. Умер в апреле 1827 г. Семья: супруга – Екатерина Михайловна Мыльникова; дети: Мефодий, Александр.

Сын Михаила Борисовича Федор Михайлович родился по одним данным в 1788 г., по другим – в 1791 г. Был купцом 3-й гильдии. Собственник свечного завода. Семья: супруга – Анна Ивановна Томилова; дети: Анна, Евлалия.

Сын Михаила Борисовича Александр Михайлович родился в 1804 г. С 1830-х гг. – купец 2-й гильдии, позднее – 1-й гильдии. С 1850 г. – потомственный почетный гражданин. Специализировался на ловле рыбы, для чего взял в аренду у городского общества ловли на р. Томи. Общественная жизнь: в разные годы был гласным городской думы, в 1852 г. – городским головой три срока подряд; директор Сибирского общественного банка. Семья: супруга – Елизавета Николаевна; дети: Михаил, Феоктист, Николай, Екатерина.

Сын Петра Федоровича Мефодий Петрович в 1840-х гг. записался в купцы 2-й гильдии. Вел торговлю отечественными и немецкими товарами. Владелец девяти лавок в гостином дворе. Семья: супруга – Матрена Архиповна – занималась золотодобычей. Дети: Николай, Владимир, Аполлон, Александра, Клавдия.

Сын Петра Федоровича Александр Петрович поначалу занимался общим делом с братом Мефодием, затем увлекся золотопромышленностью. Супруга Дарья Емельяновна владела золотосодержащими приисками. У пары был сын Михаил.