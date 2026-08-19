СЕРБСКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ

Выдающийся психиатр. Один из основателей российской судебной психиатрии.

Становление

Происходил из семьи земского врача. Когда Владимир был маленьким, Сербские переехали в первопрестольную. Здесь мальчик пошел во Вторую гимназию, после выпуска из которой стал студентом физмата Московского университета . Окончив учебу в 1880 году, юноша решил получить в альма-матер второе высшее образование, избрав на этот раз медицину. Начав обучение сразу с третьего курса, Владимир сосредоточился на неврологии и психиатрии. Его учителем был лучший психиатр эпохи Сергей Корсаков . Последний не только обучал молодого человека в своем новаторском, более современном подходе к психиатрии, но и старался пробудить в нем сознание собственных сил и талантов.

В 1882 году Сербский сочетался браком с Анной Маевской, через год на свет появилась их дочь Зина. Тогда же начинающий медик с серебряной медалью защитил свою выпускную работу, посвященную альбуминурии.

Врачебная работа

После этого Владимир Петрович стал работать вместе с учителем в больнице Беккера. В 1885-1887 годах он руководил тамбовской земской психиатрической больницей. В ней он вводил порядки, применявшие в клиниках Корсаковым. Это, в первую очередь, принцип нестеснения, заключавшийся в отказе от насильственных мер лечения больных. Также Сербский применял трудотерапию и устраивал различные увеселения для пациентов. Тогда же он совершил путешествие в Австрию, где работал у Теодора Мейнерта. Затем Сербский перешел в клинику при родном университете. Здесь он участвовал в организации общества невропатологов и психиатров.

Помимо прочего, врач готовил свою докторскую работу, которую успешно защитил в начале 1890-х годов. Она была посвящена кататоническим расстройствам. В ней Владимир Петрович доказал, что кататония является следствием развивающихся у больного психозов, а не отдельной болезнью. С 1892 года преподавал в Московском университете. Он стал первопроходцем, читая курсы по судебной и общей психиатрии. Как ученый, он занимался разработкой диагностики различных психозов, подходя к заболеваниям комплексно, т.е. рассматривая не только их душевную, но и физическую составляющую. Как судебному психиатру ему удалось создать методику определения степени вменяемости пациента. В 1895 году был напечатан первый, а в 1900-м – второй том знаменитого и ставшего классикой «Руководства по судебной психопатологии» Сербского. Здесь рассматривались вопросы применения законодательства по отношению к психически больным (говорилось о необходимости их лечения, а не заключения), проблемы судебно-психиатрической экспертизы (ее ученый хотел сделать обязательной и для обвиняемых в тяжких преступлениях, чего раньше не было). Также в руководстве впервые описывались разные формы злокачественной шизофрении. Сам ученый много раз принимал участие в судебных экспертизах.

В 1900 году скончался учитель Сербского С. Корсаков. Со следующего года стал выходить «Журнал невропатологии и психиатрии им С.С. Корсакова», что стало заслугой его ученика. После Сергея Сергеевича первым психиатром в стране стал Владимир Петрович. Через три года он стал профессором и главой университетской клиники психиатрии. В 1905 году он изучал влияние революционных событий на человеческое сознание, издав об этом книгу. До 1911 года Сербский был заведующим кафедры психиатрии, однако затем объявил об отставке из-за несогласия с политикой министерства просвещения. Тогда же на психиатрическом съезде он изрядно критиковал политику власти, из-за чего съезд был закрыт. В 1912 году Владимир Петрович создал Малые пятницы, кружок, в который входили психоаналитики.

Последние годы

В 1913 году по приглашению британских коллег ученый посетил Англию. Здесь он изучал работу профильных больниц, читал лекции. Университет Эдинбурга звал его к себе, однако Сербский возвратился на родину. Вернувшись, он сделал разоблачение экспертизы по печально известному делу Бейлиса .

Образованное после Февральской революции 1917 года Временное правительство приглашало Владимира Петровича обратно в университет, но тогда выдающийся медик уже болел, страдая от нефрита. Он скончался весной того же года от почечной недостаточности в возрасте 59 лет. Погребен на московском Новодевичьем кладбище.

Имя Владимира Сербского было дано Московскому НИИ судебной психиатрии, открытому в 1921 году. Сейчас это Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.