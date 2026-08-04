СЕРАТЕ ВИЛЬКИ ИНДЕЙСКОЕ ВОССТАНИЕ (1898–1899) —

Серáте Ви́льки индéйское вóсстание (1898–1899) — восстание в период Федеральной (Либеральной) революции в Боливии, когда либералы в борьбе с властью консерваторов обратились к индейцам-аймара за помощью, обещая им возвращение их общинам земель, узурпированных в предыдущие годы. Индейцы имели свои резоны для восстания, но поводом для него послужила гражданская вой­на. Восстание распространилось лишь на те районы, куда пришли вой­ска консерваторов, что объясняется целенаправленной работой либералов. Во главе армии индейцев встал Пабло Серате, принявший титул вождей аймара Вилька (В.), который был так называемым «уполномоченным», занимавшимся составлением петиций и жалоб индейцев, решавший проблемы размежевания между крестьянами, поместьями и общинами. В. был связан с либералами. Ожесточенная гражданская вой­на привела к радикализации целей индейцев, желавших создания собственной автономии, республики индейцев внутри боливийского государства.

Либералы не смогли ограничить восстание индейцев борьбой с консерваторами, и оно превратилось в полномасштабную расовую вой­ну против всех креолов и метисов. 28 февраля 1899 крестьянские отряды уничтожили в местечке Мооса батальон армии либералов: 120 человек были убиты. После массовой резни, сопровождавшейся ритуальным каннибализмом, террор индейцев распространился на всю местную округу, на всех белых и метисов. В. оставался верен союзу с либеральной партией, осуждая расовые эксцессы своих соплеменников в Моосе.

В. создал собственную индейскую администрацию в освобожденных районах. Он издавал декреты об уничтожении частной собственности, разрушении всех построек в поместьях, о суде над врагами индейцев. В. никогда не заявлял о тотальной вой­не с белыми и метисами, хотя индейские массы именно этим и руководствовались. В. и его сподвижники рассчитывали, что после гражданской вой­ны индейцы получат автономию.

В районе Пеньяс индейцы объявили о создании собственного государства и правительства. Во главе его встал местный индейский лидер Хуан Леро. Индейское правительство Леро постановило разрушить и сжечь все строения, принадлежащие частным лицам белым и метисам, которых следовало изгнать или уничтожить. Индейцы других районов признавали только правительство Леро, призывали разрушать железные дороги. В конце апреля 1899 вой­ска заняли Пеньяс и арестовали всех лидеров восставших.

После победы над консерваторами либералы обратили оружие против индейцев. В конце апреля 1899 стали распространяться слухи о грядущем походе В. на Ла-Пас. Тогда же В. и 288 других вождей были захвачены, брошены в застенки по обвинению в организации убийств в Пеньяс и в Моосе. Затем их предали суду, осудили и казнили. Восстание потерпело поражение, но временно принесло облегчение индейцам. Активная распродажа земли общин временно прекратилась, новое наступление на общинное землевладение началось только с 1905.

Лит. : Condarco Morales R. Zarate, el Temible Willka. Historia de la rebelión indígena de 1899. La Paz, 1965; Mendieta P. Entre la alianza y la confrontación: Pablo Zárate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia. La Paz, 2010; Щелчков А. А. «Федеральная революция», 1898–1899 гг.: крестьянская вой­на на фоне противостояния либералов и консерваторов // Латиноамериканский исторический альманах. № 15. 2015. С. 73–100; История Боливии с древнейших времен до начала XXI в. М., 2015. А. А. Щелчков.