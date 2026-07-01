СЕПТИМИЙ СЕВЕР, ЛУЦИЙ (лат. Lucius Septimius Severus)

Римский император (193-211).

Сын Публия Септимия Геты Старшего и Флавии Пии. При Марке Аврелии стал сенатором, был наместником в Бетике, на Сардинии и Сицилии, консул 190 г. В 191 г. Септимий стал наместником Верхней Паннонии. Через 12 дней после убийства Пертинакса дунайские легионы провозгласили Септимия императором (9 апреля 193 г.).

Опираясь на 16 легионов и заручившись поддержкой наместника Британии Клодия Альбина (ему был дан титул цезаря), Септимий двинулся на Рим. 1 июня его признал сенат, Дидий Юлиан убит, и 9 июня Септимий вошел в Рим. Для упрочения власти он распустил старую преторианскую гвардию, набрал новую из солдат с Дуная и создал три новых легиона, один из которых дислоцировался вблизи Рима. Легионерам было увеличено жалование и дано право вступать в брак. После этого Септимий выступил против Песценния Нигера , объявленного императором в Сирии и разгромил его в ходе кампании 193-194 гг. Он разделил Сирию на две провинции, наказал города, поддерживавшие Песценния Нигера, и присоединил к Риму Осроэну и часть Месопотамии.

В 195 г. он провозгласил себя сыном Марка Аврелия и братом Коммода , дал своему старшему сыну Каракалле имя Марка Аврелия Антонина, а жене титул «матери лагерей». Эти меры, направленные на установление своей династии, привели к мятежу Клодия Альбина и его вторжению в Галлию. Септимий Север был вынужден вернуться на запад и вступить с ним в борьбу; 19 февраля 197 г. он одержал победу в битве под Лугдунумом. Летом 197 г. Септимий вернулся на восток и вел войну с парфянами, в ходе которой захватил Ктесифон.

В 202 г. он прибыл в Рим и пышно отпраздновал десятилетие своей власти. Осенью того же года Септимий Север отправился в Африку, где покорил племена триполитанских кочевников. 203-208 гг. он провел в Италии, где в 204 г. были проведены Секулярные игры , а в 205 был убит префект претория Плавциан, которого сменили юристы Папиниан, Ульпиан и Юлий Павел. В 208 г. Септимий Север возглавил поход против каледонцев, по его указанию был укреплен Адрианов вал. Умер в Эбораке (совр. Йорк).

Септимий Север стал первым императором, попытавшимся преодолеть кризис империи путем установления военной монархии; он ослабил власть сената и облегчил простым солдатам вступление в сословие всадников.

Исторические источники :

Геродиан. История императорской власти после смерти Марка;

Дион Кассий. История;

Аврелий Виктор. О цезарях, 20;

Писатели Истории Августов. Септимий Север.

Иллюстрация :

Бюст Септимия Севера. Эрмитаж.