СЕНЬОРИЯ

Сеньори́я ( фр . seigneurie) — термин в современной медиевистике , обычно обозначающий земельное владение, хозяин которого (сеньор) обладал также определенными юридическими правами на этой территории. В узком смысле под С. понимают владение с незначительной ролью домениального хозяйства или его полным отсутствием («чистая сеньория»); при этом вся земля находилась во владении зависимых крестьян-держателей, уплачивавших натуральные и денежные повинности. В средневековых европейских источниках ни в латыни, ни в народных языках не существовало единого общепринятого аналога этого термина (за возможным исключением англ . манора), в русском языке понятие «С.» часто используется как синоним вотчины . Французское слово «seigneurie» первоначально обозначало любую власть или господство, как наименование земельного владения использовалось лишь с XVI в.

Лит .: Bonnassie P. Les 50 mots clefs de l’histoire médiévale. Toulouse, 1981. P. 180–184; Селунская Н. А. Коммуна в «вотчине св. Петра»: история концептов и средневековая история Италии. М., 2007; Уваров П. Ю. Общины, общности и медиевисты // Средние века. Т. 78 (3). 2017. С. 41–62. С. Г. Мереминский .