СЕНЬИ, АНТОНИО

Сéньи ( ит. Segni) , Антонио (02.02.1891, Сассари, Сардиния — 01.12.1972, Рим) — итальянский государственный и политический деятель. Выходец из знатной семьи. Получил юридическое образование в Университете Сассари. С 1919 —член Народной партии, с 1920 преподавал в Университете Перуджи. После прихода к власти фашистов и запрета всех политических партий отошел от политической деятельности. Преподавал право в университетах Павии, Перуджи, Кальяри и Сассари. В 1943 участвовал в создании Христианско-демократической партии (ХДП), в 1944 — заместитель министра сельского хозяйства в правительстве И. Бономи (один из авторов аграрной реформы 1944–1946 — так называемого закона Гулло-Сеньи), затем в 1946–1962 занимал различные министерские должности (сельского хозяйства, образования, обороны, внутренних и иностранных дел), с 1946 — член Учредительного собрания, с 1948 — депутат парламента от ХДП. В ХДП занимал правоцентристские позиции. Сторонник евроинтеграции и тесного сотрудничества с НАТО. В 1955–1957 и 1959–1960 –премьер-министр Италии. В период его первого кабинета Италия вступила в ООН и подписала Римские договоры о создании ЕЭС и Евратома. В 1962 избран на пост президента. В 1964 перенес кровоизлияние в мозг и подал в отставку по состоянию здоровья. Назначен пожизненным сенатором.

Лит .: Kogan N. A Political History of Postwar Italy. London, 1966; Комолова Н. П. Новейшая история Италии. М., 1970; История Италии. В 3 т. Т. 3. М., 1971; Италия / Отв. ред. Н. П. Васильков. М., 1973; Гайдук В. П . Христианская демократия в Италии (60–70-е годы). М., 1985. Г. Е. Гиголаев.